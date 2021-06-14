糧價見近10年高！亞洲消費者及企業受挫　恐減慢經濟復甦

近期農產品價格飆升，部分出口商和農民因而受惠，卻對亞洲企業及消費者造成衝擊。日本媒體報道，食品製造商將成本轉嫁多家庭，或抑制消費，而自疫情復甦的國家經濟增長也可能趨緩。

報道指出，據聯合國​糧農組織(FAO)發布的基準糧價指數已連漲12個月，5月份攀抵127.1，比一年前高出40%，創近10年來最高。

分析糧價上升的成因，包括全球最大食品進口國之一的中國市場需求強勁、貨櫃短缺和供應鏈中斷導致海運成本走高；供應面問題則包括巴西收成延遲和甘蔗收成欠佳。此外，投資者將資金投進大宗商品市場以分散風險，亦推動了價格。亞洲食品製造商亦因而提高價格，以抵銷原物料成本增加。報道指出，內地大豆食用油4月傳漲價20%；南韓麵包連鎖店Paris Baguette因原物料上漲，2月調漲5.6%；日本日清製粉集團的小麥麵粉產品7月將漲價2到4%，理由是原物料、物流和包裝成本全面上漲；日本味之素公司因應食用油漲價，下月調高美乃滋價格1至10%。

食品價格上漲，官方數據顯示部分國家出現通脹。南韓5月消費者物價指數按年上漲2.6%，漲幅是2012年3月以來最大，菲律賓5月物價也較一年前上漲4.5%。

金英證券經濟學家蔡學敏表示，糧價上漲可能阻礙亞洲自疫情中復甦，加劇已經不平衡的經濟復甦。尤以低收入家庭和較貧窮國家影響較嚴重，原因是他們的收入有很大一部分花在糧食上。此外，這些國家比較難取得新冠疫苗，加上財政資源有限，難以抵擋糧價上漲所帶來的負面影響，導致經濟受阻。

不過，亞洲農民和大宗商品出口商則因價格上漲獲益。蔡續稱，大宗商品價格不斷上漲，尤其是糧價，可產生強大的再分配影響，提高農村收入和就業。但部分亞洲經濟體疫情反覆，他認為在供應鏈中斷及以農業為主的開發中國家周期性進行封鎖，糧價可能繼續上漲。