新盤銷情續旺　長假期錄逾450宗成交

新盤市場持續暢旺，市場於3天長假期錄逾450宗一手成交。包括有大手買家斥逾6,100萬元連掃粉嶺高爾夫​球會旁項目高爾夫‧御苑4個標準戶，大埔天鑽亦有特色戶錄雙破頂成交。

●何文田VAU Residence收近300票 超購近5倍

由萬科香港發展的何文田VAU Residence於長假期間吸引逾3,000人次參觀，項目由上周五(11日)起接受購樓意向登記，市場消息指，截至周一(14日)晚上8時累收近300張入票登記，以首張價單50伙計算超額近5倍。

項目首張價單提供開放式至兩房單位，折實售價由499.8萬至917.4萬港元，平均呎價為24,519元。

●何文田明寓終止買賣單位再重推 高原價10%沽出

據項目成交紀錄冊，該單位曾於2018年10月以3,715.3萬元成交，惟近日列為終止買賣合約。是次火速重售，做價較當年高出約10.4%。

顏景鳳指出，項目現僅餘3伙複式戶待售，全為面積逾2,700方呎的四房雙套房大宅。近日市區豪宅交投活躍，九龍豪宅亦賣一間少一間，故吸引不少向隅客查詢。

●啟德THE HENLEY I加推96伙周五發售 入場費573萬

而整批單位實用面積由186至889方呎，間隔開放式至三房不等，折實平均呎28,866元，折實售價介乎573.13萬至3,057.95萬元，呎價由24,797至36,013元。

●粉嶺高爾夫‧御苑單日連沽4伙 套現逾6100萬元

恒基地產旗下粉嶺高爾夫​球會旁項目高爾夫‧御苑，周一(14日)錄得「一客四食」大手成交個案，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，項目以現樓發售，持續獲買家追捧，周一連沽4個分層標準單位，套現逾6,100萬港元。

4個單位實用面積由961方呎至1,048方呎，三房至四房設計，以招標形式售出，成交價介乎逾1,416.6至逾1,593.4萬元，呎價14,741至15,204元。

上述單位由同一港島區買家購入，項目5月至今共售出15伙，包括2幢獨立洋房及13個分層戶，套現逾3億元。全盤開售至今累售390伙，共套現逾46.8億元。

●信置旗下新盤3天長假期沽出19伙 套逾2億元

●天鑽特色戶售2869萬元 呎價20700元雙破頂