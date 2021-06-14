端午節樓市熾熱　十大屋苑3日錄23宗成交

中原地產表示，十大屋苑3天端午節長假期(12至14日)錄約23宗成交，若單位周六、日(12及13日)則錄20宗，按周微升5.3%，連續17個周末穩企雙位數成交，成交量高位橫行。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，沙田大圍站新盤次輪銷售即日沽清，一手市場交投熾熱，本月短短兩星期已錄逾1,000宗成交，料本月一手成交可錄2,000至2,500宗高水平。有部分新盤向隅客開始心急入市，帶動二手屋苑交投，本港疫情持續穩定，市場上利好消息多，樓市持續健康發展，料本月尾中原城市指數有機會升穿190點。

中原李百達表示，鰂魚涌太古城成交暢旺，本月暫錄約19宗成交，3天假期錄3宗成交，包括鄱陽閣低層F室，實用面積約545方呎，兩房間隔，叫價約960萬元，議價後以918萬元易手，呎價約16,844元。原業主早於1977年7月以14.3萬元買入單位，持貨44年帳面獲利903.7萬元，單位升值63倍。

該行柯勇指出，將軍澳新都城於3天假期亦錄4宗成交，交投暢旺，成交單位包括1期5座低層E室，實用面積約698方呎，套三房間隔，以988萬元售出，實用呎價約14,155元。

新界區方面，同公司侯惠良表示，沙田大圍站新盤向隅客心急入市，帶動沙田第一城成交，於3天假期錄6宗成交，包括48座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，成交價566萬元，實用呎價約19,930元。