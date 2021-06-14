美股早段個別發展　道指跌117點

觀望聯儲局議息結果，美股周一(14日)早段個別發展，道指跌117點，至34,362點；標指跌8點，至4,239點；以科技股為主的納指升26點，至14,095點。高盛表示，全球經濟復甦下資金向價值股輪動的趨勢已基本結束，增長股到今年底將再次領升。

高盛分析員包括Ben Snider最近報告表示，歷史經驗、估值、倉位和經濟減速表明，大部分輪動已經成為過去。雖然美國強勁的經濟增長和不斷上升的利率表明價值股短期內表現將繼續優於其他股票，但增長股將在今年底或明年初重獲領先地位。不過，在市場確定近期通脹壓力僅屬「暫時性」之前，增長股與價值股的交易可能仍將波動。

個股消息方面，電動車初創公司Lordstown Motors突然宣布行政總裁和財務總監齊齊辭職，即時生效，拖累股價早段急挫17.62%至9.4美元。

在電動車開發落後同業的意大利超級跑車製造商法拉利，被高盛將評級由「買入」下調至「沽出」，指出2025年前推出電動車的計劃短期會帶來財務壓力，加上現有型號銷售預期較弱，拖累法拉利在美股價挫3.18%至204.58美元。

監管資料顯示，沃爾頓家族今年以來共出售1,670萬股沃爾瑪，價值近21億美元，在沃爾瑪持續回購股份的情況下，維持家族持股比例不高於50%。沃爾瑪股價跌0.13%至140.56美元。

高通表示，若英偉達收購晶片設計公司Arm的交易被監管機構阻止，該公司將投資Arm。高通股價升0.51%至135.3美元。