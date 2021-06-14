「孤獨生意」崛起　寵物產業「疫」市吸金

愈來愈多人置業，成家立室時都會考慮養寵物，從最近股市可見，資金由增長股轉入價值股，不少傳統經濟產業都重新獲得資金青睞。其中，一個傳統零售行業表現更跑贏，就是寵物產品，其代表者STOXX全球寵物照護指數雖較少人留意，但已於5月創新高。分析指，由於少子化及老年化的世代轉變，加上單身族在置業時，也愈趨願意購買寵物相伴，令飼養寵物比重攀升，寵物相關的必需品和服務消費水漲船高，寵物經濟產業衍生的商機和投資價值，可以萬億元計算。

隨着飼養寵物人數不斷攀升，各種寵物食品、用品、醫療、美容護理、保險等商機崛起。許多寵物醫院開拓網上問診服務，部分寵物店更提供貨品配送服務，有寵物美容從業員更看準機會，開啟美容護理直播課程，加快寵物經濟發展。

有專家表示，寵物產業主要包括寵物基本生活所需的食用品、補充品、零售平台、疫苗、藥品及醫療服務和設備等，種類多元化。過去在人口增長紅利時代，市場對行業的關注度較少，但隨着少子化及老年化世代來臨，漸漸吸引投資者目光。

尤其去年受到新冠肺炎疫情影響，民眾被限制外出，待在家中的鬱悶日子更容易刺激寵物相伴的需求。以美國為例，去年寵物數量增加330萬隻，加上因擔心寵物斷糧而大量採購食用品的需求，讓寵物產業收入按年增長63%。

據外媒統計，未來3年全球寵物行業純利年複合成長率上望逾13%。寵物「剛性需求」爆發，不僅具有價值性股份的投資價值，同時擁有成長性股份的潛力，故值得中長線關注板塊。

●英美寵物ETF飆七成 跑贏全球股市

有專家指出，美國寵物市場目前規模最大，而且發展健全，家戶飼養比例達68%，即約8,500萬戶，而這股風氣蔓延至全球。特別在內地經濟發展迅速、收入增加、人口結構轉變與城鎮化發展的因素下，寵物市場正進入迅速成長期，為公司業績成長提供新動力。

從股市可見，通脹升溫、美債孳息率近月攀升，造成全球資金大轉移，從增長股轉投價值股。加上疫情進一步催化寵物商機，故寵物相關股吸引價值型投資者青睞，導致股價與基金同時上漲。

參考ProShares寵物照護交易所買賣基金(ETF)(美股：PAWZ)走勢，過去一年累計上漲超過69%，力壓MSCI全球指數39%的漲幅，顯示寵物產業的投資價值正逐漸獲得投資者認同，未來將會有更多資金流入寵物產業。

美國大型連鎖寵物零售商Petco(美股：WOOF)今年1月於納斯達克交易所上市，為該公司第3度重返公開市場。雖然本次僅對外募集一億美元資金，但市場原先預估，Petco總市值上望60億美元，而目前已達62億。參考其競爭對手Chewy(美股：CHWY)早已於2019年在美國掛牌，上市以來股價累漲數倍，當前市值高達310億美元(約2,405億港元)。

至於英國寵物用品行業的佼佼者Pets at Home，其全年銷售額首越10億英鎊(約110億港元)，因主人疫情期間有更多時間在家陪伴寵物，甚至更願意花錢在寵物身上。據外媒報道，截至今年3月底止的財年，該公司於包括零售業務在內的總稅前利潤，從去年的8,590萬英鎊，大幅增加至逾1.16億英鎊，整體收入增長7.9%，達破紀錄的11億英鎊。

Pets at Home解釋，疫情下飼養寵物的人數較去年增長8%，基於大勢所趨，對寵物用品需求亦迅速增加。該公司預計，本財政年度的稅前利潤將會提升至1.2億至1.3億英鎊之間。

公司行政總裁Peter Pritchard表示，疫情驅使英國寵物護理市場產生結構上變化，大部分主人更人性化看待寵物，並且通常願意花更多的錢，如購買衣服、更關注其健康飲食習慣而購買天然食品等，意味着寵物用品市場仍具增長空間。

另外，該公司亦發現，寵物主人對昂貴食品和奢侈品的需求上升，當中，狗大衣的銷售額增長24%，而涼墊及狗用戲水池等產品的銷售則增長三成。

●內地「孤獨生意」崛起 發展潛力龐大

美國寵物市場正不斷增長，相比Petco或Chewy這些連鎖大企，中國寵物企業或寵物電商規模少得多，因內地市場零碎分散，發展之路仍是漫長。

不過，從各種數據均可看到，中國寵物市場的發展潛力較其他市場驚人。寵物經濟，又稱為「孤獨生意」，在內地一、二線城市興起，生活節奏快、壓力大，晚婚少子化，單身潮現象常見，也更容易產生孤獨情緒，而飼養寵物成為重要的選擇之一。

據統計顯示，在2018年中國單身成年人口已逾兩億，獨居成年人更超過7,700萬人。隨着內地「空巢青年」及「空巢老人」群體擴大，由「孤獨經濟」衍生出來的飼養寵物熱潮，也將整個行業推入發展高峰。

《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》顯示，2020年中國寵物市場規模接近3,000億元(人民幣．下同)，2015年至2020年之間的複合增速達到32.8%；預計未來3年，中國寵物市場規模將保持年均14.2%的增長幅度，直到2023年市場規模將達到4,456億元。從數量上看，貓狗寵物的總數量在2018年就已超過一億隻。另據《2019年中國寵物行業白皮書》數據顯示，中國人均單隻寵物狗年消費達6,082元，按年增長9%；人均單隻寵物貓年消費金額達4,755元，按年增加10.3%。

據餓了麼發布的《2020寵物外賣報告》顯示，去年外賣訂單增長135%，用戶平均每單消費125元，遠超餐飲外賣的客單價格。另外，餓了麼網上寵物商品及服務超過3,000種，其中貓糧、犬糧、貓沙、罐頭、零食等商品的銷售均增長逾倍，可見不少企業已吼準寵物商機。假若未來5年，寵物行業每年都可以保持近20%的高速增長，回報必定不俗。