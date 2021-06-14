五芳齋再申A股上市　料為「糉子第一股」

內地百年糉子品牌五芳齋，趁端午節來臨之前，早於6月首周已在中國證監會披露了首次公開招股(IPO)招股說明書，擬在上海主板上市，公開發行不超過2,518.5萬股，集資10.56億元人民幣(下同)。一旦成事，五芳齋將成為內地「糉子第一股」。

但據內媒報遁，經歷過兩次上市輔導失敗的五芳齋能否獲資本市場認可、老字號品牌能否在資本市場佔一席位等，仍充滿未知之數。創辦於1921年的五芳齋，到今年剛好踏入100年，這個百年品牌也上市的噱頭足以讓五芳齋未上市已㷫烚烚，尤其是適逢端午佳節，五芳齋在內地資本市場出鏡率，更為品牌帶來免費宣傳。

口碑之外，「糉子第一股」的財務數據卻露餡了！參考近年盈收等主要財務項目後，發現截至2018年底止起3年計，公司營業收入分別為24.22億元、25.06億元和24.20億元，意味2019年僅微升逾3.4%，去年卻已打回原形，按年降幅逾3.4%；過去兩年淨利潤分別為1.63億元及1.42億元，即利潤更縮減逾一成。未來若由於行業競爭加劇、下游市場波動等原因導致公司主要產品供需發生不利變化，可能對公司業務開展產生影響，並可能導致公司經營業績發生下滑。

以綜合毛利率來看，公司同樣陷入不升反跌的困局。過去3年分別為45.24%、45.43%和 44.57%，主要受產品售價、原材料成本、人力成本等多種因素的影響。近3年旗下糉子實際銷量逐年下降，去年更受疫情影響，導致糉子銷量較2019年度減少562.10萬公斤或11.19%，因應原材料價格上漲和產品結構的變化，而提升銷售單價15.04%，才足以維持營收。

之不過，現今國產潮流品牌乘「國潮」風崛起、傳統食品創新口味的行銷又層出不窮，加上五芳齋又拋出智能食品車間建設項目、數碼產業智慧園建設項目、研發中心及信息化升級建設項目等集資大計助攻，不排除輕易吸引一眾為食的A股散戶。值得留意是，糉子寓意「高中」，內地龐大的應屆生消費群體亦可能成為五芳齋端午節後營銷奇蹟的一線曙光。