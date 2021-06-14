全球貿易大變數？聚焦「央行超級周」　追蹤通脹線索...

全球海運運價飆升，進一步推高通脹升勢。適逢美國、日本、瑞士、挪威及巴西等主要經濟體央行本周公布議息結果，市場勢將緊盯央行官員對通脹的看法，特別聚焦聯儲局會否透露在夏季擬定退場策略的線索。

外媒報道，Drewry航運公司數據顯示，目前從上海到荷蘭鹿特丹40呎海運貨櫃的平均運價，至升至10,522美元創紀錄，比過去5年的平均運價高出547%。由於全球80%貿易產品都是以海運運輸，因此運價暴漲必定拉高玩具、家具、汽車零件、咖啡等各種用品的價格。

歐洲航商協會經理艾斯平指出，零售業者只能選擇停止貿易、提高售價，或先自行繳付成新增成本稍後再轉嫁消費者。目前，歐洲已停止從秘魯進口鯷魚，歐洲橄欖油業界也不再對美國出口，阿拉比卡與羅布斯塔咖啡豆的貿易也受影響。

由於產品需求激增、港口能量飽和，加上船隻與勞工短缺，使所有固定航線的運能都備受壓縮，亞洲各出口重鎮再爆疫情，使情勢更加嚴峻。受影響最大的是遠洋航線，例如從上海到鹿特丹的運價，就比上海到美西高出67%。海運運費佔產品出口成本的一小部分，以往對通脹的影響有限，但現在運費已不容忽視。滙豐銀行估計，過去一年貨櫃運費上漲205%，將使歐元區生產者物價上升2%。

市場將關注各國央行官員在「超級星期四」(17日)透露他們對通脹前景的看法。美國、巴西、瑞士、挪威及印尼央行都將在同日公布議息結果，預料巴西將加息至4.25厘，挪威可能重申須在今年稍後啟動緊縮循環，其他央行預料將按兵不動。

至於市場焦點的聯儲局預料將維持政策不變，主席鮑威爾也可能重申通脹升高只是暫時現象，但市場將觀察其是否會透露內部已在討論縮減購債規模的口風，看緊最新經濟預測及利率「點陣圖」等，評估當局可能開始加息的時間。

分析普遍認為，貨櫃運費不太可能在短期內大幅下降，因為海運體系內已無閒置運能。受運費上漲打擊最重的是玩具、家具等低價產品的零售商。部分製造廠則設法縮短零組件領應鏈，以降低成本，歐洲廠家則改用卡車從中國大陸運送汽車零件、自行車及電動滑板車等。