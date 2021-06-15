遭抨審計乏專業懷疑！會計師公會：與財匯局有磨合空間

財務匯報局早前直指，上市公司核數師的審計項目質素遠低於該局預期標準。香港會計師公會會長鄭中正坦言，對結果不感意外，認為「需要重大改進」的比例與該會2020年度查察報告總結相若，而該會報告更提供改善建議，強調「罰完都要教好」。

據早前財匯局報告，高達73%的項目被要求改進或重大改進，缺失比例略高於海外，並歸咎於核數師缺乏足夠的專業懷疑態度。鄭氏指出，香港特別多中小型會計師行，亦有規模較小的會計師行為上市公司核數，故不宜將海外的標準直接套用在香港市場。再者，查察第一年由當局處理，其標準或與該會素來的未必相同，故業界和當局都處於摸索階段，在工作配合上仍有磨合空間。

他續表示，專業懷疑較空泛，亦屬主觀判斷，難以劃一界線作定論，強調不代表公會無相關準則，他舉例，公會較着重會員有否按程序辦事，若公司在評估時有假設，會計師有否為該假設進行審核。他稱，基於財匯局是純監管機構角色，會特別強調業界的問題，而公會則多了專業發展、教育業界的職責，故當局和該會的查察報告出發點及切入點不盡相同，惟兩者方向一致，均是為了市場及公眾利益着想。該會亦設有「財匯局評估事宜專責小組」，負責與當局溝通及合作，共同提升業界水平。

市場關注審計費用「價格戰」或影響審計報告質素，鄭中正稱，理論上審計費用不應與審計質素掛鈎，「就算不收錢都要做到最好，否則會被釘牌」。然而，現實上，這是一門生意，惟不應將貨就價，會計師有使命維護公眾利益，價格戰亦對市場生態發展不健康，期望審計費用能提高，惟每宗審計項目實況不一，難以靠引入最低審核費用或收費標準來解決。整體而言，鄭氏認為，財匯局透過報告以軟性方式介入價格戰，明確告訴市場審計費用不足以覆蓋會計界營運成本，加上揪出不合格的業界份子，雙重行動下有助提高審計費用。

至於一人一票選會長的諮詢期已完結，鄭中正透露，僅收到約幾百份回應書，較預期少，相信是諮詢建議與原先特別大會的建議有落差，目前仍要時間分析回應，重申在落實任何修改前，仍會研究以民意調查選會長作過渡安排的可行性。