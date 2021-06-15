東方日報B1：政經關鍵周遇節日魔咒　中港美股恐大鑊

端午節過後，全球踏入政經關鍵一周！政局方面，美國總統拜登將在本周結束「拉攏盟友抗華」之旅，與北約、土耳其及俄羅斯領袖會面，任何激發中方情緒的行徑必然禍延股市；經濟方面，美國聯儲局將公布議息結果，怎評論通脹及會否有收水部署惹全球關注。更甚的是，A股一直流傳「端午魔咒」，即節後一周股市大多下跌，儘管過去兩年不應驗，但往績也未嘗連續3年升市。

【A股】今年長假後全冧市 端午往績差

股市「六絕月」迄今剛好一半，雖然未見出現大冧市，但A股投資者情緒愈趨審慎。誠然，今年以來農曆新年、清明節、五一小長假後均見大市調整，周二(15日)更要面臨端午節假期結束後的「節日魔咒」，加上即日起，人民銀行會將金融機構的外匯存款準備金率，由5%上調至7%，意味着市場上美元流動性減少，有助抑制人民幣升值。在股匯多重利淡因素交織下，市場正憂慮內地股市能否安然靜候本周連串政經大事，再延續疫下反彈傳奇。

端午節對A股隱含的啟示一向讓散戶聞風色變。若然翻查紀錄，歷年端午節後A股確實出現跌市居多，自2010年起，由節後復市的首個交易日計，滬綜指共錄得7次下跌；節後首5個交易日的跌市佔比更遙遙領先，直至過去兩年才能夠打破魔咒，惟往績未曾出現過連續3年升市。換言之，去年的升市反而預示A股本周恐劫數難逃。

回顧上半年假後市況，今年2月農曆新年長假後，深圳創業板指數自復市日起連挫7個交易日；4月清明節過後，滬深3大指數在接下來5個交易日內，齊齊跌足4日；五一假期後，3大指數又連跌兩日。

6月端午節前夕，內地多位財金界現任及前任重量級官員齊發聲，全力抑制過度投機，包括人行前行長周小川對虛擬貨幣及投機炒作戴上「緊箍咒」；中銀保監主席郭樹清痛斥炒外匯、黃金及其他商品期貨的人難致富，就像押注樓價永遠不跌的炒樓者一樣，最終會付出沉重代價；人行行長易綱堅持貨幣政策要穩字當頭，尤其3位巨頭不約而同多次提及金融科技的問題，警惕防範金融市場風險意識有增無減。

與此同時，國家外匯管理局局長潘功勝亦於上周警告，企業不要賭人民幣升值或貶值，因久賭必輸。由於人行早於5月底曾預告，為加強金融機構外匯流動性管理，決定端午節後首個交易日起上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，屬14年來首次調升。

分析普遍認為，此舉實際有助吸納市場上多餘的美元，更意味節後股市、匯市的熱錢派對將暫告一段落，投資氣氛勢進一步收斂。值得留意是，周二有2,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期，外界料人行會彌補缺口，但仍以針對性續期操作為主要手段。

【港股】靜待聯儲局議息 料續窄幅上落

港股周二復市，惟市場焦點已盡放於外圍的「超級央行周」身上，特別是美國聯儲局將於本周舉行議息會議。儘管市場紛紛預期聯儲局將持續其溫和貨幣政策的態度，但相信議息結果出爐前，港股投資者仍會按兵不動，維持「炒股不炒市」格局，同時須細心留意各大央行的貨幣政策信號。

三菱日聯摩根士丹利證券公司首席投資策略師Norihiro Fujito表示，聯儲局一直表明通脹是過渡性，因此估計該局會維持寬鬆貨幣政策，且市場仍會充斥資金。他又指本周議息結果可能沒有驚喜，但長遠而言，當局刺激方案顯然存在過熱的風險，在房地產市場變得熾熱的預期下，幾乎沒任何理由要購買按揭債券。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，未來數日市場重點關注議息，在聯儲局有議息結果前，相信大市維持淡靜。在利好催化劑欠奉下，預料本周將延續「炒股不炒市」格局，恒指在28,500至29,000點之間窄幅上落。

他認為，大市要待議息結果出爐後，才會有較明確方向。另外，加拿大、俄羅斯等早前已宣布將實行貨幣緊縮政策，須留意各國央行的貨幣政策取態。

不少業界人士認為，發達地區的疫苗接種進度推升之下，環球經濟前景復甦可期，各央行始終都會有「收水」的一日，加上內地官方貨幣政策穩步正常化的姿態不變，在資金流的限制下，港股難有大幅度的升勢。不過，現階段亦可留意受惠於通脹升溫的藍籌股，包括銀行股。

【美股】道指曾挫205 高盛：增長股將領升

市場觀望本周聯儲局議息結果，美股周一早段個別發展，道指跌205點，至34,274點；標指跌12點，至4,235點；以科技股為主的納指升58點，至14,127點。高盛表示，全球經濟復甦下資金向價值股輪動的趨勢已基本結束，以科技股為首的增長股到今年底將再次領升。

高盛指出，歷史經驗、估值、倉位和經濟減速表明，大部分輪動已過去。雖然美國強勁的經濟增長和不斷上升的利率表明價值股短期內的表現，將繼續優於其他股票，但增長股將在今年底或明年初重獲領先地位。不過，在市場確定近期通脹壓力僅屬「暫時性」之前，增長股與價值股的交易可能仍將波動。

華爾街大淡友、Rosenberg Research總裁羅森伯格亦指出，通脹是疫情導致大量需要被壓抑和供應鏈問題造成的暫時現象，故認為近期債息下跌是合理的，對下半年的預測是增長放緩、通脹見頂，以及債券孳息曲線斜率趨平，這種前景勢打擊押注經濟重啟的交易，周期性消費股勢在今年稍後失寵。

不過，估中1987年10月特大股災而一戰成名的著名對沖基金經理瓊斯表示，如果聯儲局繼續忽視物價上升，將為所有通脹交易開綠燈，屆時可能會買入商品和黃金等。

個股方面，電動車初創公司Lordstown Motors繼上周警告周轉資金可能不足以完成首輛貨車的開發，甚至可能於未來12個月無法維持營運後，周一突然宣布行政總裁和財務總監齊齊辭職，即時生效，拖累股價早段急挫17.62%至9.4美元。

在電動車開發落後同業的意大利超級跑車製造商法拉利，上周宣布委任來自晶片商意法半導體(STMicroelectronics)的維尼亞擔任舵手後，無助股價表現。高盛周一將該公司評級由「買入」下調至「沽出」，指2025年前推出電動車的計劃短期會帶來財務壓力，加上現有型號銷售預期較弱，拖累法拉利在美股價挫3.18%至204.58美元。