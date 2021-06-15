美股道指收跌85點　標指納指齊創新高

美國股市周一(14日)個別發展，其中以科技股為主的納指創收市新高。道指收報34,393點，跌85點或0.25%；標指收報4,255點，升7點或0.18%，再創收市新高；納指收報14,174點，升104點或0.74%，創收市新高，為自4月26日以來首次。

市場關注美國聯儲局周二(15日)及周三(16日)展開一連兩日貨幣政策會議，市場廣泛預期該局將維持貨幣政策不變，並再次淡化有關縮減刺激計劃的言論。不過，投資者仍密切關注該局是否開始擔心目前通脹飆升的情況可能不是暫時的。

高盛分析員包括Ben Snider最近報告表示，歷史經驗、估值、倉位和經濟減速表明，大部分輪動已經成為過去。雖然美國強勁的經濟增長和不斷上升的利率表明價值股短期內表現將繼續優於其他股票，但增長股將在今年底或明年初重獲領先地位。不過，在市場確定近期通脹壓力僅屬「暫時性」之前，增長股與價值股的交易可能仍將波動。

監管資料顯示，沃爾頓家族今年以來共出售1,670萬股沃爾瑪，價值近21億美元，在沃爾瑪持續回購股份的情況下，維持家族持股比例不高於50%。沃爾瑪股價收報150.56美元，跌0.13%。

高通表示，若英偉達收購晶片設計公司Arm的交易被監管機構阻止，該公司將投資Arm。高通股價收報137.31美元，升2%。