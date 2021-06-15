醫思健康斥6600萬元涉足獸醫業務

該等目標公司主要在香港提供獸醫服務，目前在香港經營兩間動物醫院及兩間動物影像中心，並聘有14名註冊獸醫，目標公司各自經營一間動物醫院/動物影像中心。

張及陳各自就亨潤的純利向集團提供保證，截至2028年3月31日共7個財政年度，亨潤的總保證累計純利應不少於1.21億元；而張就溢豐、香港獸醫影像中心及鋒冠的純利總額向集團保證，截至2026年3月31日共5個財政年度，溢豐、香港獸醫影像中心及鋒冠的保證累計純利總額應不少於4,969萬元。

公司認為，鑑於香港對獸醫服務的需求，加上香港獸醫市場分散，以及醫療診所與動物診所的業務相似，公司旨在整合獸醫市場，並促進獸醫業務企業化。公司對該等目標公司的前景樂觀，並認為該等收購事項將使目標公司業務與集團業務產生協同效應；使集團業務組合多樣化；為集團提供新收入來源；為集團現有業務提供新客源；及透過擴大所提供服務範圍，提高集團現有顧客的忠誠度。