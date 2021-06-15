陳蓓敏：港股本周料28800至29300點上落

上周美國公布5月消費物價指數，按月升0.6%，按年升5%，高於市場預期。新申領失業援助人數減少9,000人，為15個月最低。顯示數據上 ，經濟運行在虛線上，下半年勢頭可持續和明朗化。聯儲局報告美國家庭財富升至約137萬億美元，創紀錄新高。受惠股市和房產價上升推動，當然更功不可抹是美國政府紓困措施， 把每一次危險經濟局面中，以寬鬆政策，無限期地把問題往後拖延。美國財赤已達於2萬億美元創新紀錄。歐洲央行維持利率不變，為市場預期 。歐美兩大經濟體系，年內難見縮表機會。

7月1日是中國共產黨建黨100週年，過去百年，中國是在辛酸中成長，未來百年，前路仍是難走。近期A股表現穩定，下半年整體表現樂觀。港股假期前呈牛皮於28,850點水平。本周料見上落於28,800至29,300點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士)