施羅德：押注價值股為時未晚

價值股近期表現強勁，不少投資者亦因此懷疑自己是否已「蘇州過後冇艇搭」。本文將分析為何我們認為機會仍然存在。

過去6個月，價值投資錄得備受期待的回升，讓一眾價值型投資經理鬆了一口氣。自從輝瑞(Pfizer)於去年11月初宣布成功研發新冠疫苗以來，市場中一度備受冷落的板塊持續錄得強勁回升。當中包括銀行、能源、汽車及依賴廣告的企業等。

投資者若能夠抽離一點以更廣闊的視野審視市場的話，他們應不難發現仍有不少估值處於極低水平的股票，因此不要一味沉迷短期的價格變動。市場中的估值差異(即全球評級最高與最低股票之間的基本估值差異)仍處於極端水平。最近價值股的回升基本上是微不足道。雖然近月的市場動態似乎頗具戲劇性，但與其說是暴漲，我們認為這只是溫和向上。長遠而言，市場的估值差異似乎仍要較長時間才會回到較正常的水平。

不過，我們仍需保持謹慎。在過去兩年，市場已開始出現一些通常在市場周期見頂時才會出現的瘋狂行徑。事實上，這些行徑正是在1999/2000年科網股熱潮巔峰時曾出現過的典型特徵。當時市場的樂觀情緒嚴重失控，與現時的情況已愈來愈相似。

為何我們不認同「這次不一樣」？有些人並不同意我們上述的觀點。他們認為現時估值極高的企業確實具備穩健基本因素，而且是正在改變世界的卓越企業。換言之，他們認為估值水漲船高仍是合理現象，只是現實世界改變了而已。

我們就着兩點觀察作出回應。一，投資者在2000年時同樣認為「這次不一樣」。當時，4大科技企業的確都是盈利增長超卓且回報吸引的優質企業。雖說它們是優質企業，但若以錯誤的價格入手，它們亦可以是相當壞的投資。在科網股爆破後的三年，這些企業的股價平均下跌了60%。雖然這些科技巨企的規模龐大、創新能力強、增長速度快，但這亦不代表對它們進行投資不會虧損。

二，即使在市場指數中撇除由數家領先科技巨企帶來的特殊影響，估值差距仍遠高於以往的正常水平。若剔除該板塊內前5%的超大型企業或估值前10%的企業，得出的結果依然類似：按以往任何標準計算，市場中最受歡迎與最不受歡迎板塊之間的估值差距仍相當大，意味着過去幾年的市場趨勢，並非因應少數優質企業崛起而作出的理性行為。市場似乎已再次將以基本估值為本的觀念拋諸腦後。

那麽，熱潮退卻後的景況如何？在2000年3月市場周期高峰過後，環球股票指數便踏入痛苦而漫長的熊市。即使在5年後，按絕對點數計算的MSCI世界指數仍未回到正數，但環球價值股於同期的表現，不論按絕對或相對點數計算均相當強勁。

在股市見頂前的數年間，價值投資者有計劃地避開估值過高的股票。雖然這種做法讓他們在投資界受到不少譴責和嘲笑，但時機成熟時，專注投資在市場上估值最吸引的板塊反而讓他們能夠佔據上風。

值得一提的是，價值型投資通常會在牛市接近尾聲時跑輸大市。在市場備受追捧的板塊飆升之際，價值投資者卻經常淪為落後的一群。不過，隨着金融重力開始發揮作用，價值股一般都會做好。市場超乎常理地暢旺的時候，往往是願意逆流而上的投資者找到絕佳逆向投資機遇的好時機。

逆向投資機會可以在銀行或能源等顯眼的市場板塊中尋獲。現時，銀行的資本水平正處於歷史高位。在過去十年間，業界持續降低風險。有別於環球金融危機時作為問題根源的角色，銀行為解決本次疫情危機作出貢獻。因此，我們認為銀行業相當吸引。能源企業是另一個典型的價值投資領域。這些企業正展現出在資本方面的自律性，在着重成本之餘亦會回饋股東，加上行業有望從油價上升中受惠，因而讓當中的投資機會相當吸引。

此外，我們認為日本亦存在一些吸引的機會。以往，我們因為日本股票當中有不少價值陷阱而一直對其避之則吉，但我們現時看好的股票在估值方面具備相當的吸引力。它們除了風險相對較低外，與我們以往持有的其他股票關聯性亦不強。

還有就是一些在疫情恐慌期間表現受挫的市場板塊。在恐慌情況最嚴重的時候，一些優質企業遭到不公平的拋售，繼而讓我們捕捉到一些絕佳的入市機會。隨着世界經濟從疫情中復甦，這些企業預料將會回升。這些股票涵蓋「海龜股」(即緩慢而穩定的潛在贏家，如食品零售及電訊)和「轉機股」(即已經歷一段艱難時期，但正在好轉及回升的企業)。

對於主動投資者而言，目前市場上顯然有不少板塊的確具備投資價值，現時入市仍為時未晚。我們認為，鑑於目前的估值差異水平，價值股擁有龐大的上升潛力，並可在出現「泡沫」市場時扮演有力的防守角色。我們依然認為價值股在每個客戶的投資組合中值得佔長遠的席位。

施羅德投資管理

股票價值基金經理 Liam Nunn

股票價值基金經理 Simon Adler