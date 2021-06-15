香港留唔住港人內地人外國人　樓價終有一冧？

近日二手成交暢旺，睇好人士好自然演繹為利好消息，但是換個角度睇，會不會是多了業主睇淡而選擇離場？相信一直收看本欄的讀者都知道，香港除了本地人的移民潮外，同時外資亦加速撤離，外國人大批離港；近日更有研究指，就連高學歷的內地人也留不住。以往港樓由本地人、海外人士及內地人合力撐起，現今卻愈走愈多，塘水滾塘魚之下，試問樓價還有甚麼上升空間？

首先，更新一下港人及外國人的離港消息！最新積金局數據顯示，截至今年3月底，以「永久離開香港」為由提取強積金的申請達7,700宗，按年增1.31%。意味着就算環球封關，首季更是西方國家疫情最水深火熱的時間，但移民潮都未見減退。而去年人口數據顯示，香港去年人口減逾4.6萬人至約747萬，是自2003年來首度錄得居民淨移出。

隨跨國企業選擇離港，外國在港人員亦見減少。為跨國公司高層提供搬遷服務的Asian Tigers香港行政總裁Rob Chipman指，其公司業務量自2019年以來，遷入香港的企業高層活動銳減一半，而離港則增三成。更坦言，許多長期在港工作的外籍人士正離開。同時，近期擁有Timberland、The North Face等知名服裝品牌的VF Corporation宣布，將營運中心由香港遷往上海；同時將供應鏈基地轉至新加坡；而去年在港裁員的歐萊雅，打算建立以上海為起點的北亞業務區；甚至香港賴以生存的金融業亦出現外資退租潮，早前私人銀行瑞士寶盛擬退租中環國際金融中心及交易廣場，涉5層辦公室；2月份則有傳瑞銀退租上環李寶樁大廈一層樓面；法國巴黎銀行亦退租IFC二期部分樓面。

類似上述的撤離個案太多，未能盡錄。究其原因，其一是跨國企業認為目前香港的全球化程度，已不足以擔當地區總部；而對於希望專注內地業務的企業來說，香港與內地的經濟關聯緊密度又不及上海，正所謂兩面不討好。

至於內地人方面，早前有社區組織協會委託香港浸會大學經濟系進行有關內地新移民的研究，比對2001至2016年的4次人口普查數據後發現，不少高學歷新移民對長期在港居住或工作的意欲不大。以1997至2001年抵港的內地男性新移民為例，擁有學士或以上學歷者由2001年的28.1%，減少近一半至2006年的14.6%，其後持續下降...

以往香港作為中西橋樑，食盡國際飯，真可謂海納百川，環球各地都有投資者來港振興經濟。惟近年外資不斷撤離香港，搵食自然不及以往容易，高薪厚職的工作機會亦相應減少，更加促使人才流失，經濟可能將持續收縮，造成惡性循環。

最後，參考土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心的數據，截至今年6月9日，錄得29,124宗二手住宅成交，今年餘下時間若保持成交暢旺，簡單將2.9萬宗 X 2，將錄逾5.8萬宗，是自2013年以來新高，而2013年至2020年的二手住宅成交介乎40,466至49,538宗；至於涉及金額約2,464.5億元，同樣簡單乘以二，金額則會是自1997年以來新高。這代表了甚麼？依小弟之見，自然是睇淡想套現的業主多了，否則眼見香港本地樓價指數即將升穿前頂、大市又如斯熾熱、市場一面倒睇好樓價之際，為何要急於沽樓、何不多點耐性賺到盡？

東網產經專欄作者 林南冧