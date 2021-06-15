標指納指創新高　比特幣重上4萬美元

●美匯指數跌至90.52，港匯見7.7621，離岸人民幣(CNH)企6.4074，美元兌日圓處110.04，英鎊報1.4111，歐元升至1.2122。金價企1,867美元。布油見73.11美元，紐油升至71.03美元。比特幣漲至4.04萬美元水平。道指期貨偏軟。

●紐約聯儲銀行最新一項消費者預期調查指，5月份美國消費者的一年期通脹預期從之前一個月的3.36%，上升至4%，連續第7個月上升，並且是2013年開始有調查數據以來的最高水平。

●摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，該行已經準備好面對美國利率上漲及通脹升溫的情況。

●港股ADR指數收報28,926點，較港上周五(11日)收市高84點或0.29%。

●紐約8月期金收報每安士1,865.9美元，跌0.7%，創最近1個月收市新低。

●紐約7月期油收報每桶70.88美元，跌3美仙或0.04%；布蘭特8月期油收報每桶72.86美元，升17美仙或0.23%。

●英國富時100指數收報7,146點，升12點或0.18%；法國CAC指數收報6,616點，升15點或0.24%；德國DAX指數收報15,673點，跌19點或0.13%，此前一度創紀錄新高。

●互聯網集團、騰訊大股東Prosus同意，以2.12億歐元收購歐洲網上員工培訓平台GoodHabitz的多數股權。

●內債危機！房企轉身慢，「大到不能倒」恐不再適用。