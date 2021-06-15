惠理基金：通脹升溫　各國央行趕買金

美國非農業就業職位增幅遜於預期，再加上俄羅斯主權基金公開表示將美元儲備清零，並轉移至歐元、人民幣和黃金等資產，再加上美國通脹持續高企，令交易員不斷趁低吸納黃金，令金價持續高企。長遠而言，若通脹持續高企，會繼續吸引資金流入金市，使金價續有上升動力。

美國總統拜登準備推出6萬億美元的預算案，創下二戰以來最高的聯邦支出水平，財長耶倫亦不斷敦促國會加大政府的開支來提振經濟，相信美國巨額的預算案勢必令通脹火上加油。此外，眾所周知環球通脹升溫是商品價格上升所導致，其中油價為商品價格牛市的領頭羊，最近油價持續上升，相信會引致通脹進一步升溫。在油價及美國巨額財政預算案的推動下，通脹升溫似乎已經勢成定局。

不僅散戶投資者對買金抗通脹意欲增強，就連各國央行也如是。根據德國商業銀行引述IMF的數據顯示，印度央行在3月份增加了6.8噸黃金儲備、柬埔寨增加了5噸。在4月份，泰國、烏茲別克和哈薩克分別增加了43.5噸、8.4噸和4.4噸黃金儲備，反映部分央行仍有增加黃金儲備的意欲。

另外，中國對黃金的剛性需求仍然有增無減。根據路透社的報道，4月份瑞士對中國黃金出口反彈，數量達到40.2噸，為2019年12月以來的最高水平。同時，瑞士在4月份亦對印度亦出口了56.4噸黃金，雖然此低於3月份82.6噸的歷史高位，但仍反映印度對黃金需求的持續性。

另一方面，在金價回勇下，黃金ETF的發行量近日亦不斷增加，並創下3月以來的新高，並扭轉了早前淨流出而回復淨流入的現象。在疫情方面，不但東南亞地區疫情依然嚴峻，最近英國疫情也有惡化迹象，因印度變種病毒在英國開始擴散，致每日新增個案有一半以上是感染印度變種病毒，情況令人憂慮，避險情緒居高不下，也帶來金價一定的支持。

後市方面，金價在未來的上升過程中，最大的挑戰就是美元能否回復強勢。若美元一旦回復強勢，相信通脹升溫應可抵銷美元轉強的部分負面因素。因此，投資者需密切留意美國經濟數據的表現，以判斷美元是否有力回升。

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