沈振盈：債息下跌　大市隨時爆升

美國公布的通脹數據，反映通脹持續，但市場仍預期美國聯儲局仍未有加息意圖，債息急跌，美股上升。美國債息下跌，筆者覺得反而是有資金流入買債，似乎避險情緒持續。另外，因為之前有比較多的資金，在公布消費物價指數(CPI)數據前，賭美國加息。故此，亦有挾淡倉的成分，此點也是解釋債息下跌的原因。

若以技術分析而言，恒指的支持位在28,400點，阻力位則在29,500點。若然恒指能有力上破29,500水平，則指數便出現突破，上望目標30,200點。故此，今次升浪頗為關鍵，就是指數一定要出現突破的情況，才可確認。不過，以筆者的觀察，向上突破的機會是頗大。

本周每日的股市走勢預測：

周一(癸巳日)：假期

周二(甲午日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，走勢向淡

周三(乙未日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況仍有震盪

周四(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，形勢大好

周五(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，升勢持續

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)