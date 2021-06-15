沈振盈：債息下跌 大市隨時爆升
2021年06月15日 09:00
東網電視更多新聞短片
美國公布的通脹數據，反映通脹持續，但市場仍預期美國聯儲局仍未有加息意圖，債息急跌，美股上升。美國債息下跌，筆者覺得反而是有資金流入買債，似乎避險情緒持續。另外，因為之前有比較多的資金，在公布消費物價指數(CPI)數據前，賭美國加息。故此，亦有挾淡倉的成分，此點也是解釋債息下跌的原因。
債息下跌對科技股有利，故此美國納斯達克指數表現優勝，而相信短期之內，科技股的反彈會持續。騰訊(00700)在600元水平有不俗的支持，隨時會出現反彈。另外，油股整體表現不俗，三桶油相繼破位。中海油(00883)主要是跟油價上升。但中石油(00857)與中石化(00386)，情況稍為不同，主要是因為基本因素使然，預期的盈利增長可觀，所以上升。
若以技術分析而言，恒指的支持位在28,400點，阻力位則在29,500點。若然恒指能有力上破29,500水平，則指數便出現突破，上望目標30,200點。故此，今次升浪頗為關鍵，就是指數一定要出現突破的情況，才可確認。不過，以筆者的觀察，向上突破的機會是頗大。
本周每日的股市走勢預測：
周一(癸巳日)：假期
周二(甲午日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，走勢向淡
周三(乙未日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況仍有震盪
周四(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，形勢大好
周五(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，升勢持續
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)