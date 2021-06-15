倫敦Zone 2泰晤士河景現樓Upper Riverside　可即買即放租

英國首都倫敦是全國經濟核心，金融事業發展蓬勃，物業市場深受海外買家歡迎，升值潛力優厚。由利斯蘇富比國際房地產代理的現樓項目Upper Riverside，屬地鐵站沿線項目，一站即達商業區Canary Wharf，單位享開揚煙花景及泰晤士河景，售價僅由48萬元英鎊起，9月前入市更可享印花稅假期，項目第1期收樓後租金即破頂，上季租金急升20%，今次現樓形式推售可即買即放租，賺盡租金回報。

Upper Riverside是格林威治區大型項目Greenwich Peninsula的最新一期，由Knight Dragon耗資約84億元英鎊打造，佔地達150英畝，被泰晤士河三邊圍繞，該項目7個獨立社區合共提供超過15,000個住宅單位，而且綠化空間充足，並設有約350萬方呎商舖、酒店及學校等設施，是一個綜合住宅及商業的地標社區發展項目。

物業位置盡享優勢，鄰近倫敦一區Zone 1，步行3分鐘即達銀禧線North Greenwich鐵路站，與商業區Canary Wharf僅一站之隔，一線直達倫敦金融區，對高薪專才租客甚具吸引力。項目亦鄰近金絲雀碼頭，17分鐘可達Bond Street站，前往機場出國亦只需約14分鐘車程。

住客不單可享有城市人生活的便利，亦可感受濃厚的藝術氣色，如知名英國藝術家Damien Hirst正正居於Peninsula社區，附近充滿各式各樣的藝術作品，包括由他創作的兩件銅製雕塑作品「Hydra & Kali」和「Mermaid」，居民閒時可沿岸慢步，細味欣賞當地的藝術地標。

是次推介的Upper Riverside戶型間隔多元化，大部分可飽覽泰晤士河景，設有開放式、一房至三房單位供選擇，面積由580至1,758方呎，同時提供附設476方呎天台花園的頂層特色戶，定可滿足不同人士需要。

樓盤將於本周二（6月15日）起，一連六日於中環德輔道中33號1樓舉辦展銷會，向客戶提供項目詳細資訊及置業須知，於展銷期內成功買樓，更可獲贈酒店Staycation或英國空中晚餐。本周四至日（6月17至20日）更設講座傳授置業錦囊，介紹倫敦買樓出租投資熱點，以及探討港人英國置業法律常見問題，名額有限歡迎報名參與。

倫敦Greenwich Peninsula現樓展銷會

日期：6月15日至20日（星期二至日）

時間：中午12時至下午6時

地點：中環德輔道中33號1樓（港鐵中環B出口/香港站C出口）

講座日期：6月17及18日（中午12時30分）

6月19及20日（下午2時及4時^）

主題：倫敦買樓出租投資熱點及港人英國置業法律問題

查詢電話：2157 9288 / 6063 9364

更多海外物業資訊：ip.listsothebysrealtyhk.com

^僅提供倫敦買樓出租投資熱點講座