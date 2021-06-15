港股挫近400點　金融股領跌　海底撈挫5%

港股連日受制兩萬九阻力，投資者轉為向下炒。恒生指數高開104點即打回頭，最多倒跌388點，低見28,453點。國企指數跌170點；科技指數跌130點，主板成交530億港元。

藍籌股普遍下跌，海底撈挫5.3%表現最差；信義光能跌4.1%緊隨其後；碧桂園服務跌3.3%。另一藍籌新貴比亞迪股份逆市飆2.9%。

大型科網股受壓，快手挫4%再考驗200元支持；小米集團及美團跌逾2%；京東集團跌1.3%；騰訊跌0.3%；阿里巴巴靠穩。

金融股合力拖低大市，中國平安跌近2%；友邦保險跌1.2%；工、中、建三大內銀股跌0.8%至1.4%；滙豐控股跌0.7%。

特步國際及其附屬發行合共10億元可換股債券，股價飆30%，創11.58元新高。其他體育用品股都受帶動，361度飆5.2%；安踏體育及李寧升1%及2%。

【09:20】港股窄幅上落 騰訊阿里撐市 滙豐靠穩

港股長假期後做好，恒生指數開市升104點，報28,946點；國企指數高開34點，報10,784點；科技指數升45點，報8,036點。

大型科網股撐市，阿里巴巴升2.1%；騰訊升1.6%；小米集團升0.9%，合共貢獻恒指87點，已佔大市逾8成升幅。美團及京東逆市跌0.1%及0.4%；快手跌0.8%；嗶哩嗶哩飆2.8%。

其他重磅股窄幅上落，滙豐控股及香港交易所升0.5%；友邦保險及中國平安無起跌；中國移動跌0.4%；建設銀行跌0.8%。