生豬期貨再創新低　中國6月上旬豬價跌11%

生豬期貨主力合約一度急挫7.06%，續創合約上市新低，最新仍跌逾4%。此前豬糧比價已經跌破6:1的警戒線。

為緩解生豬和豬肉市場價格周期性波動，中國發改委等5部門於6月9日發布《完善政府豬肉儲備調節機制，做好豬肉市場保供穩價工作預案》，將豬糧比價(即生豬市場價格與飼料糧價的比值)低於6:1時(盈虧平衡點約為7:1)，設置為「過度下跌情形」的三級預警標準；連續3周處於5:1至6:1，發布二級預警；低於5:1，發布一級預警。

發改委負責人表示，價格過高時，將投放儲備以保障居民消費需要，推動價格向合理區間回落，避免生豬產能過度擴張﹔價格過低時，將啟動收儲以托住市場，為養殖場戶吃下「定心丸」，避免生豬產能過度淘汰，《預案》將充分發揮政府豬肉儲備調節作為關鍵抓手的重要作用，對生豬及豬肉價格堅持「調高」與「調低」並重，以供應穩保障價格穩，以價格穩促進供應穩。

另外，根據國家統計局對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，6月上旬與5月下旬相比，生豬(外三元)價格下跌11.2%。

事實上，中國生豬規模化養殖程度不高，過去入行門檻太低，導致「豬周期」每隔2、3年就會出現一次。而在2018年非洲豬瘟疫情暴發後，生豬生產和豬肉市場更是受到前所未有的影響。生豬養殖業周期性大幅波動，使豬農叫苦連天，「賺一年賠一年」的情況反覆發生，而「價高傷民、價賤傷農」的兩難問題一直困擾着生豬養殖業。