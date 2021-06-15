純電動車以外之選！英汽車製造商JLR年底測試氫燃料車型

當多間車廠都積極開展純電動車之際，英國最大汽車製造商捷豹路虎(Jaguar)所屬JLR(Jaguar Land Rover，​捷豹路華)則致力於發展氫燃料技術，該集團周二(15日)稱，旗下全地形車款Defender今年稍後將先專注測試氫燃料電池車型。

JLR表示，氫燃料電池提供高能量密度和快速填充的特點，相較於一般電池，氫電池在低溫下能將里程損失降至最低，該技術有望成為大型、長途車輛或極端環境中車輛的理想選擇。至於Defender氫燃料車型今年底將開始接受測試，以驗證氫電池關鍵功能，如越野能力和燃料消耗等。

JLR為少數考慮大規模採用氫燃料電池的車廠之一，氫燃料電池在發電時只排放水，JLR 確信氫在未來的汽車業具有重要作用。

除提供零碳排放的前景外，氫燃料電池還提供比純電動車更大的續航里程，但目前幾乎沒有什麼基礎設施可以支持氫燃料技術大規模採用。

此外，德國車廠品牌寶馬(BMW)計劃明年推出氫燃料電池限量版SUV，並將繼續研究純電動車的零碳排放替代品。

而早於去年12月，日本汽車大廠豐田已推出升級後的Mirai氫燃料電動車。本田汽車及南韓現代汽車各自亦開發燃料電池車型。