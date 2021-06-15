再發功！內地官媒預告人民幣下半年「易貶難升」

隨着人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝在上周出席一個論壇時稱，將加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。內地官媒《金融時報》周二(15日)亦發文重申，影響人民幣匯率因素眾多，其中美元升值將是最直接的一個重要因素。當美國漸漸邁向全民免疫、經濟復甦、通脹上升及貨幣政策緊縮，預期美元在下半年將回升，人民幣將出現貶值壓力。

據中國外匯交易中心公布，今日人民幣兌每美元中間價報6.4070，較上日下調214點子。截至上午10時，離岸人民幣(CNH)暫報6.4064，跌0.02%；在岸人民幣(CNY)見6.4072，跌0.13%。

今年首季美債孳息率上升，推動美匯指數反彈，3月底美匯指數曾升至93.18高位，其後歐洲疫苗接種率提升，加上美債孳息率回跌等因素，令美匯指數近2個月再度回軟，徘徊於90，市場預期此為美元中期底部。

美國預計將在第3季達到群體免疫、美國採購經理人指數(PMI)創新高，反映經濟復甦動能加速；美國已有27個州宣布減少失業救濟金發放，美國就業市場逐漸回歸正常軌道，以及全球大宗商品價格持續飆升，導致美國消費物價指數(CPI)按年增5%，創近13年新高。

上述因素將令美國聯儲局(Fed)開始考量退出寬鬆貨幣政策，市場認為Fed很大機會於第3季釋出縮減量化寬鬆(QE)的訊號，明年可能加息。一旦成真，美國將是全球指標國家中第一個貨幣政策轉向的國家，將刺激美元上升。

同時，美國一旦加息，中國迅速跟進機會不大，中美利差將縮小，此將成為推升美元的另一個動力。

另方面，近期中國人行為阻止人民幣升值幅度過快過急，祭出調高外匯準備金率後，人民幣兌美元匯率已由6.35高位回調至6.39。市場普遍認為，人民幣匯率來到升轉貶的轉折處，下半年趨貶機會高。