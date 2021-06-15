無所不用其極！美國貼錢阻歐洲窮國使用中國5G設備

負責監督電信和技術推廣作業的美國國務院副助理國務卿Stephen Anderson稱，拜登政府將5G視為首要任務，美國專家將就設置5G網路的成本、法規與資金安排等方面，向各國提出建議，以勸阻它們使用華為在內的中國設備。

美國外交機構研議藉着舉行研討會或提供指南的方式，協助中歐及東歐等發展中國家在內地5G設備商以外，建立下一代5G網路。計劃包括向外國政要、學術界及監管機構人士提供培訓機會，並針對過往如何對中國電信設備實施限制等案例，編定參考書籍，幫助他們在自家5G網路推出後，就後續情況進行監督。

同時，美國國會正推進一項法案，目的為允許中、東歐國家接受美方援助，購入非中國電信設備。

據悉，過往美國對外援助受制於對發展中國家的定義條文，無法輕易到達中東歐的部分貧窮國家，針對此事，美國俄亥俄州民主黨眾議員Marcy Kaptur上月提出一項草案，冀給予部分中東歐國家豁免，接受美方援助及購買非中國的電信設備。她預計，該法案將於近期獲得兩黨支持，可望今年通過。