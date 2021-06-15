深圳住宅成交劇降　有別墅兩度劈價亦無人問津

內地官方樓價指數持續攀升，惟個別物業連環降價都乏人問津，業主寧蝕數百萬亦找不到買家接貨。

內地媒體報道，自今年2月8日官方二手房指導價發布以來，深圳二手房市場接近冰封。根據數據顯示，深圳一手住宅成交量5月按年下滑14.8%，二手房網簽量按年則大幅下滑了65.7%。位於深圳龍崗區大鵬鎮璞岸花園的一棟別墅，核准登記日期為2017年7月26日，房產登記價為1,550萬元人民幣(下同)。據報，今年5月8日，該別墅降價400萬、以1,150萬元拍賣，因無人出價流拍；20天後，別墅再降價230萬元、以920萬元的價格拍賣，但再次流拍。

拍賣網顯示，該別墅的第一場拍賣有93人設置提醒、5,574人圍觀；第二次有88人設置提醒、5,258人圍觀，但無人出價。該別墅的估價為1,150萬元，而拍賣價僅920萬都無人出價。另外，別墅的建築面積為221.92平方米，以920萬元總價計，每方米價為4.15萬元。有業內人士認為，降價630萬仍沒人願意承接，可能因為別墅位置偏遠，且房產是因被執行而拍賣，可能出現無法及時收樓等潛在風險。

不過，有藍籌區住宅，即使有買家承接，二手價較高位亦顯著下跌。被稱為深圳學區樓價指標，有深圳學區房「愛馬仕」之稱的國城花園的一個127.82平米二手單位，上月以2,206萬元成交。該單位同樣在拍賣網拍賣，吸引了15位買家競投、1.33萬次圍觀。在經過147次出價後成交，每方米價為17.26萬元。然而，成交價格和2月初同一戶型以2,868萬元成交價相比，價格下降了662萬元或18.75%。

國城花園於1995年建成，樓齡已超過25年。但該樓盤因有深圳實驗小學和深圳實驗學校(中學)兩個一流學區，備受家長青睞。今年1月有中介表示，該樓盤一個44平方米單位以1,420萬元成交，每方米價高達32.27萬元。

國家統計局5月17日公布的數據顯示，今年4月內地商品房銷售面積按月回落約23%，銷售金額回落約21%。內媒報道，內地房企龍頭萬科和中國海外的銷售額，在4月份都遭遇了較大幅度的按月跌幅。而19家規模較大的廣東上市房企銷售簡報也顯示，11家在4月份銷售額按月回落，佔比接近6成；19家房企4月份銷售額按月平均跌18.5%。