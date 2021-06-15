戴德梁行：去年亞洲REITs總市值跌5%　香港分派收益6.3%

戴德梁行發布2020年度《亞洲房地產投資信託基金(REITs)研究報告》，截至2020年底，亞洲市場上共有185隻REITs，總市值達2,814億美元，較2019年末市值下跌約5%。監管機構及REITs管理人通過多種手段積極應對新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，為REITs度過疫情困境提供多層面、更具針對性的舉措。

其中，日本共有62隻REITs，總市值約1,394億美元。雖較2019年市場規模下降9%，但依然佔據了亞洲REITs市場過半市值，為亞洲規模最大的REITs市場，亦是全球第2大REITs市場；

新加坡REITs市場在去年表現活躍，在監管政策的積極推動下，整合及兼併不斷，交易流動性提升。截至2020年底，新加坡共有42隻REITs，總市值約814億美元，分派收益率達6.4%；

香港REITs市場去年挑戰與改革並存，受疫情和社會事件的衝擊，REITs股價整體下降11%。分派收益率達6.3%。平均槓桿率為28%，低於新加坡及日本市場；

印度REITs市場於2020年及2021年初有2隻專注於寫字樓物業REITs上市，此外還有2隻基礎設施投資信託(InvITs)發行上市，即經營公路的IRB和經營電力網絡的IndiGrid。

中國方面，2020年共計發行產品90單，發行規模達1,798.6億元，單數及規模較上一年分別增長8.4及13.1%；年內發行2單基礎設施資產類REITs項目，為國內基礎設施行業的融資模式提供創新範本；截至2020年底共有32單產品實現退出，富力廣州國際空港綜合物流園CMBS、北京華遠盈都商業類REITs等市場化處置案例受到行業廣泛關注。

戴德梁行大中華區估價及顧問服務部董事總經理陳家輝表示，REITs是資本市場運作的重要一環。隨着香港新修訂《房地產投資信託基金(REITs)守則》的實施，為香港的REITs提供更大的投資靈活度；再加上國內基礎設施公募REITs的上市，相信香港及國內REITs市場會有更積極及全面的發展。