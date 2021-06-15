【高盛推介】小米比亞迪合作造車　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，比亞迪董事長王傳福表示，正與小米集團洽談造車合作。而雙方此前在手機業務已曾合作。此外，王傳福亦表示中國品牌在技術層面已全面超越，並指至2030年，新能源車在中國市場佔比有望達到70%。

小米上周五(11日)無升跌，周二(15日)早段高見28.5元後倒跌，低見27.5元，為過去3周低位，落後大市。有報道引述消息，指小米正在招募團隊，進入手機晶片市場，及與相關IP供應商正在進行授權談判。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約30萬元。而認沽證則於上周四(10日)及上周五共錄得約170萬元資金流入。

牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金沽出27元以上收回價的貼牛外，亦見21至23元間收回區域的遠牛獲資金沽出，並有部分轉倉至23至27元間收回價的產品。熊證方面，則見資金主要沽出，而30元以下收回價的貼熊則獲資金留意。

小米購證13866，行使價30.93元，2021年9月2日到期，實際槓桿8.52倍，貼價。

小米牛證67660，收回價26元，行使價25.6元，換股比率50，槓桿比率13.26倍，高槓桿近牛。

小米牛證50257，收回價25元，行使價24.6元，換股比率50，槓桿比率9.08倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿5.42倍，貼價、低街貨。

小米熊證69873，收回價30元，行使價30.4元，換股比率50，槓桿比率9.31倍，高槓桿近熊。

比亞迪上周五升約1.1%，周二早段繼續上升，高開約2.1%後突破220元水平，高見225元，突破3個月高位。而比亞迪自獲恒指公司宣布納入恒指成分股以來表現強勢，累計至今升近4成。中汽協公布最新數據，內地上月份汽車銷量達212.8萬輛，按年跌3.1%。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於上周四及上周五共錄得約770萬元資金流入。

牛熊證方面，則見牛證於上周五獲資金轉向流入，並集中在185元以上收回價的產品。而熊證於上周五亦獲資金繼續流入，有約90萬元，並集中在230至235元，及240至245元間收回區域的產品。此外，亦見資金沽出220至225元收回區域的熊證。

比亞迪購證20034，行使價234.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.09倍，貼價、類近條款產品中槓桿最高。

比亞迪牛證50251，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率5.74倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.1倍，中期、新上市。

比亞迪熊證50216，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率10.63倍，高槓桿近牛。

比亞迪熊證57069，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率5.44倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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