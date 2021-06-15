林家亨：大行籲防聯儲局或突然「變鷹」

港股周二(15日)開市先升後跌，國農證券董事總經理林家亨表示，摩根士丹利及摩根大通皆呼籲投資者小心本周四(17日)聯儲局議息會議發言時，或有機會突然「變鷹」，引起市場擔憂；加上周五為美股四重結算，大戶們或會出現大撼大的局面，除了呼籲散戶們要小心外，大摩及細摩更呼籲持有美國債券淡倉者要堅持，其言論暗示美國債券息率可能很快回升。

周二港股開市早段升勢促使投資者獲利沽貨，他亦建議在周四前趁大市升幅良好時候可以考慮持盈保泰，吼高分階段套利離場，迴避周五的四重結算。他認為跌幅已跌穿中軸線，恒指支持位為28,000點。