【瑞通推介】恒指失20及50天線　資金趁機買牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望本周聯儲局議息會議，道指隔晚收報34,393點，跌85點或0.3%，納指則收升0.7%，創收市新高。

恒指在假期前收報28,842點，升103點或0.36%，結束7日跌勢。周二(15日)早段高開後向下，其後跌勢轉急，一度跌穿28,500點，技術上跌穿近期的短線支持20及50天線。 恒指好倉(牛證及認購權證)上周五(11日)淨流出逾8,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,300萬元，反映投資者預期後市將調整。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

市場憧憬新冠疫苗接種率上升，限制措施取消，令全球對原油需求增加，原油期貨價格續企逾兩年高位，內地成品油價格亦按機制上調。此外，國際能源署早前預期，今年底原油需求將回復至疫情前水平。市場預期較能受惠油價向上的中國海洋石油，上周五收升1.3%於9.14元，盤中高見9.27元的近3個月高位，5個交易日累漲逾7.2%。周二早段靠穩，重上9.25元，其後由升轉跌，一度跌穿9元關口。上周五有超過3,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾40萬元淨流入。

上周一正式晉身藍籌的比亞迪股份，受惠憧憬有機會奪得蘋果公司(Apple Inc.)電動車電池訂單，全周累升約11.8%，收報214.4元，上周五盤中高見217.2元，重返3月初水平。此外，比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，比亞迪代工很多手機，華為手機的金屬框90%是比亞迪做的，另集團正與小米在汽車領域洽談合作。比亞迪周二早段漲逾4%，升抵224元以上。上周五有逾80萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約300萬元淨流入。

據市場調查機構報告，騰訊控股旗下兩款遊戲《王者榮耀》和《PUBG Mobile》上月繼續蟬聯全球收入最高及第二高的手機遊戲，5月收入分別按年增長13%和5.2%。另外，騰訊新聞等129款手機應用程式遭網信辦指違法違規收集使用個人信息。騰訊上周五收跌0.75%於596元，周二早段曾反彈逾1%，觸605元，其後向下，於600關口之下爭持。上周五有約5.3億元北水淨沽出騰訊，是北水淨流出最多港股。輪證資金流方面，逾900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾380萬元淨流出。

有券商下調友邦保險今年度預測新業務價值增長2.8個百分點至按年升22%，以反映近期亞洲地區疫情爆發的不確定性。另受美債息回落影響，友邦上周五平收於95.6元。周二早段曾跌逾1%，下試94元。分別有逾120萬元和近40萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。

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