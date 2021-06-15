畢馬威：本港銀行盈利大跌　虛銀短期內仍要虧損

會計師行畢馬威發表報告指，本港銀行業受新冠肺炎影響而充滿挑戰，去年盈利大跌28.1%，至2,010億港元；總收入則減少11%，至4,370億元。該行表示，持續的低息環境將影響銀行淨息差，去年報告中的銀行平均淨息差為1.37%，下跌41點子。

畢馬威亦首次在報告中加入虛擬銀行的數據，當中客戶存款總額為160億元，整體稅前虧損為24億元。去年8間虛擬銀行中，存款首位為60.37億的眾安銀行，其次為51.94億的Mox；稅前虧損最大為Mox的4.56億元，次位為Livi Bank的4.38億元。

畢馬威中國香港金融服務合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，虛擬銀行服務群體窄，主要為本港客戶，同時要靠高息吸引存戶，繼而增加成本。他繼稱，現時亦有虛擬銀行嘗試增加借貸服務或增加其他非利息收入，惟金額偏少，料短期內仍會維持虧損，特別是大量投入建立品牌、有傳統銀行背景的虛擬銀行。

「理財通」據報於今年下半年有望落實，馬紹輝認為將對本港銀行業帶來正面影響，惟短期內不會有重大盈利貢獻，亦料初期產品選擇或有所限制，相信日後能提供更多產品選擇時，更能對本港銀行有更大影響。同時，他亦估計「北上」的氣氛較「南下」冷淡，由於本港的投資途徑較為豐富，包括直接投資內地A股市場；亦有部分本港投資者對國內的法規不太熟悉，相信短期內將維持觀望態度。