受惠政府資助！大家樂全年多賺3.87倍　末期息28仙

期內，新冠肺炎疫情持續肆虐，各種社交距離規例加上疲弱的消費氣氛，嚴重打擊集團的業務及營運，集團全年收入減少15.7%，至67.14億元。

至於香港速食餐飲業務的收入按年減少15.4%，至42.16億元。大家樂快餐及一粥麵在回顧年度內的收入下跌，同店銷售分別倒退14%及11%。休閒餐飲業務(包括上海姥姥、米線陣、The Spaghetti House(意粉屋)和Oliver’s Super Sandwiches於期內收入減少20.2%，至62.2億元。

集團獲得中國及香港政府因應疫情提供的寬免及資助合共6.38億元，包括香港政府保就業計劃資助共4.86億元，該資助全數用作支付員工薪酬。

中國內地業務自疫情初期大規模封城後已經回復，全年收入增長10.1%，至12億元。集團將進一步拓展大灣區的門店網絡。

截至3月底止，集團於香港擁有352間門店，按年少4間，於中國內地則有121間門店，按年增加7間。

集團主席羅開光表示，過去一年經營環境充滿挑戰，集團審慎管理營運資金，確保有穩健的現金流以維持營運。年內，集團積極採取各項措施後，在不計及政府補貼下，仍能保持正經營現金流。而疫情持續肆虐，對全球各地市民、企業及經濟帶來巨大挑戰。