全球樓市泡沫快爆？多地驚現2008年金融海嘯警號

外媒的經濟研究顯示，全球很多地方的房地產價格都展現了自2008年金融海嘯以來從未見過的泡沫警號。研究數據表使用的關鍵指標顯示，新西蘭、加拿大和瑞典被列為全球泡沫最大的房地產市場三甲，英國和美國也接近風險排行榜的前列，分別排行第5位和第7位。

經濟學家Niraj Shah在報告中指出，多種因素正在將全球樓價推向前所未有的水平。創紀錄的低利率、前所未有的龐大財政刺激、有限的住房存量以及對全球經濟強勁復甦的預期，對推動了樓價向上。此外，在家工作的勞工需要更多空間，部分政府向購房者提供稅收優惠，都刺激住房的需求。

數據表以5個指標來估計一個國家的「泡沫排名」，讀數愈高表明修正風險愈大，指標包括樓價及租金之比、樓價及收入之比等，去評估樓價上漲的可持續性。

然而、分析顯示，即使風險指標上升，但鑑於利率仍然低企，貸款標準普遍高於過去，宏觀審慎政策也到位，引爆樓價崩盤的觸發因素並不明顯。Shah說，未來一段時間的特點更可能是降溫，而不是崩盤，反而當各地樓價同步上漲時，風險會更大，就像當前周期的情況一樣。