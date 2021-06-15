香港美國商會倡港府講解國安法界線　釋除商界疑慮

金融界一直關注外資對《港區國安法》的態度，香港美國商會會長早泰娜(Tara Joseph)出席活動時坦言，國安法的界線模糊，不少外國企業及員工不清楚紅線在哪裹，也不理解在甚麼情況下會帶來麻煩，而社會上「外國棋子」、「外國勢力干擾」等說法亦令商界感到不安，認為港府應向商界加以講解 ，以釋除疑慮。

她說，外企及員工面對香港的變化如此巨大，是需要時間摸索法例，惟香港時間有限，人才流失問題已令企業響起警號，雖然部分是基於新冠肺炎疫情或其他原因離開香港，但建議港府需讓留港企業及員工有安全感，方能吸引金融服務業人才。

商務及經濟發展局局長邱騰華在同一活動上表示，港府重視外國商會的意見，而他本人亦經常會見商會代表。他強調，以本港作為區域總部的外國企業數目保持穩定，香港整體的營商環境及優勢仍有吸引力。

身兼行會成員的香港交易所主席史美倫則力撐，國安法為社會帶來安定，並能讓企業釐清法律框架，而本港具完善法治環境、市場透明度充足，能繼續吸引資金來港。不過，她表示，由於本港未有先例，理解部分人士對國安法如何執行的憂慮。