【高盛推介】友邦跌至兩個月低位 資金留意好倉
2021年06月15日 13:08
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(11日)無升跌，周二(15日)早段開市後隨即下跌，低見93.5港元，為兩個月低位，失守95元。
有券商指友邦於中國內地的代理團隊佔優，公司品牌與文化、客戶基礎、團隊與產品均是對手難以挑戰。該行給予友邦「跑贏大市」評級，目標價120元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周二及上周四(8及10日)共錄得約570萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，則見牛證於上周5個交易日皆獲資金流入，而上周五部署牛證的資金則主要沽出90元以上收回價的產品，並見流入的資金集中在84至90元間的產品。而熊證則見資金集中留意104元以下收回價的貼熊。
友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月23日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。
友邦牛證63791，收回價88.8元，行使價87.8元，換股比率100，槓桿比率14.1倍，相近收回價牛中槓桿最高。
友邦牛證58930，收回價83.8元，行使價82.8元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。
友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，近15.8元收回距離遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。