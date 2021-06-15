【高盛推介】友邦跌至兩個月低位　資金留意好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(11日)無升跌，周二(15日)早段開市後隨即下跌，低見93.5港元，為兩個月低位，失守95元。

有券商指友邦於中國內地的代理團隊佔優，公司品牌與文化、客戶基礎、團隊與產品均是對手難以挑戰。該行給予友邦「跑贏大市」評級，目標價120元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周二及上周四(8及10日)共錄得約570萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，則見牛證於上周5個交易日皆獲資金流入，而上周五部署牛證的資金則主要沽出90元以上收回價的產品，並見流入的資金集中在84至90元間的產品。而熊證則見資金集中留意104元以下收回價的貼熊。

友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月23日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。

友邦牛證63791，收回價88.8元，行使價87.8元，換股比率100，槓桿比率14.1倍，相近收回價牛中槓桿最高。

友邦牛證58930，收回價83.8元，行使價82.8元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，近15.8元收回距離遠熊。

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