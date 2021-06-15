晶片荒或催化餐飲業大變革　千計從業員恐失飯碗

全球晶片荒，打亂手機、汽車製造業之後，最新受害者是早因疫情陷入困境、正踉蹌重啟的餐飲業。由於餐廳人手不足已成常態，晶片短缺削弱自動化系統，令餐飲業者處境更加艱難，餐館點餐及付款運作甚至可能出現劇變。

外媒報道，餐廳點餐系統(point of sale，POS)靠電腦晶片運作，連結廚房和用餐區並列印出顧客點菜單。有拉斯維加斯賭場的糕點廚師指出，晶片短缺讓餐廳作業速度大減，形容是一個「傷腦筋」的問題！他指出，疫情緩和後，人客逐漸回來，賭城上個周末有30萬人流，如果餐廳不能盡快處理點餐，上菜流程一定塞車。行業沉寂了一年多，終於捱到全面開放，卻又碰到這麼大的瓶頸。

為餐廳生產晶片相關設備的大公司PAX，在全球擁有6,000萬個接受訂餐和付款的點餐系統終端機，以及由服務員手持的點餐機器。PAX負責美國銷售和運營的資深副總裁Clint Jones表示，該公司撐過了疫情大部分時間，他們位於中國的工廠只出現過一點點小問題，但情況在4、5月開始變化。他指出，晶片和其他電子零件缺貨，無法想像小型餐館若在這時候開張，一定有很多事情搞不妥。

市場正研究解決方案，例如讓客人使用網上付款或用自己的手機掃瞄桌面代碼點餐落單。一旦成為新常態，晶片短缺這得「意外」，可能顛覆餐飲業的運作模式。隨着零接觸式點餐及付款日漸普及，數以千計的餐館服務員和調酒師，可能會永久失去工作。

勞工統計局數據顯示，儘管5月休閒接待工作職位空缺增加29.2萬個，但與疫情前相比，還少了200多萬個。與此同時，員工短缺，對餐館業打擊特別嚴重，因為許多前員工都在疫情期間換了工作或回家照顧子女，或出於健康考量避免從事需要面對客人的工作。