廣東省疫情反彈　全球供應鏈在危？

全球航運今年是多災多難，先是新冠肺炎疫情持續，造成貨櫃短缺，然後發生蘇彝士運河貨船堵塞事件，如今中國廣東省的疫情反彈，造成另一次堵塞。企業及消費者有心理準備，要面對另一場航運危機。

廣東省自5月下旬以來，已累計出現超過百例的新冠病例，當局採取了封鎖行動，以防止病毒迅速傳播。外媒引述分析師和航運業人士表示，這導致中國主要港口的航運出現大規模延誤，並推高原本已經很高的航運成本，因為停泊等待的時間大幅增加。

供應鏈整合平台Chain.io創辦人兼執行長Brian Glick表示，深圳和廣州的中斷絕對是巨大的，並對供應鏈產生前所未有的影響，加上今年以來全球供應鏈面臨的挑戰，航運業處於「絕對未知的水域」。

廣東是主要的航運樞紐，約佔中國出口總額的24%。根據世界航運協會(World Shipping Council)數據，深圳港和廣州港是世界第三大和第五大貨櫃港口。不過，深圳鹽田國際碼頭在5月底因為出現員工確診，因此關閉將近一周，港口重啟後運作也大幅縮減，導致嚴重的船隻堵塞。

報道引述馬士基(Maersk)指出，深圳鹽田港的情況正在緩慢恢復，已經來到正常時的 45%，但這仍然意味著每艘船的平均等待時間仍達16天。該公司全球海洋網絡主管Lars Mikael Jensen預計，情況會在第2季開始緩和。

Pinpoint Asset Management首席經濟學家Zhang Zhiwei表示，廣東省在全球供應鏈中發揮著關鍵作用，供應鏈中斷的風險正在上升，出口價格/運輸成本可能會進一步上漲。

航運軟件公司3GTMS企業發展副總裁JP Wiggins認為，中國的港口危機將對美國消費者造成更大的干擾，因為許多受影響的貨物都運往北美。相較之下，蘇彝士運河堵塞主要影響是銷往歐洲的產品，故消費者要將預期心理調整至「新冠模式」，預計所有亞洲製造的產品都會出現短缺和缺貨。