俄羅斯央行未擬於國內市場購買更多黃金

外媒引述俄羅斯央行總裁Elvira Nabiullina表示，鑑於最近國家財富基金結構組成的變化，該行不打算在國內市場購買更多黃金。

6月初，俄羅斯財政部長Anton Siluanov宣布，俄羅斯國家財富基金(NWF)將放棄所有美元資產，增持黃金、歐元和人民幣。據稱，美元資產的出售預計在1個月內完成，NWF的新結構將是持有40%歐元資產、30%人民幣資產和20%黃金資產。此外，NWF將持有英鎊和日圓資產各5%。

NWF掌控俄羅斯的石油收入，它的總價值為1,859億美元，最初是為了幫助支持退休基金系統而創建的。此前，俄羅斯央行已經多年增持黃金。Nabiullina近日表示，不打算購買與國內市場NWF結構變化有關的黃金，沒有必要這樣做。他指出，央行不會完全放棄美元資產，但確實注意到俄羅斯整體去美元化政策已經有一段時間了。

俄羅斯央行上一次購買黃金是在去年第一季，之後，就宣布暫停官方黃金購買，並表示未來的任何購買都將取決於金融市場的情況。

截至5月1日，俄羅斯黃金儲備總量為7,370萬安士，約佔外匯儲備的22.16%，價值超過1,300億美元。