何文田VAU Residence第2號價單料加推10%單位

市區新盤獲購買力支持，萬科香港執行董事周銘禧周二(15日)表示，該公司負責發展的何文田VAU Residence料最快日內加推第2號價單，估計會加推約10%項目單位，並以中層單位為主，以及預期單位會原價加推和維持現時的疫苗置業現金回贈優惠，惟部分單位售價會因應景觀、樓層等因素有所調整。

另外，中原地產於項目銷售處的商場地下設立的「VAU Residence」專門店亦於今日開幕，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手交投暢旺，預計有關成交宗數可於下月突破2,000宗，又指今年首5個月一手私人住宅買賣合約登記累積錄得6,259宗，較去年同期4,063宗急升54%，成交金額亦由去年同期錄得的473.8億元升至本年的877.9億元，按年急升85%。

陳又指，該行目前全港共設460間分行，有見現時疫情緩和、通關在望，及上半年的業績已創該行歷史新高，料下半年會於全港再增開40間分行，亦會再增聘500名人手，當中新界區增約20間、港島約12間、九龍約8間。