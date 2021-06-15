曹德明：信貸評級差影響買樓做按揭　點樣避免？

部分人在日常生活中未必太留意自己的信貸評級(TU)，但當申請按揭時，才駭然發覺自己TU並不理想。TU信貸評級分A至J一共十級，信貸評級不佳，有可能影響到按揭條款如貸款額、按揭息率等，嚴重的甚至可令按揭不被穫批。原來在日常生活中，我們或可能不知不覺令自己的信貸評級變差，以下幾個情況你中咗幾多？

⦁ 遲交卡數/還Min-Pay

最直接和容易理解的原因就是遲清還卡數，即使遲交一天亦會紀錄在個人的信貸紀錄中。若時常忘記繳交卡數，或令銀行認為你管理財務不善，因此養成準時還款的習慣好重要！另外，如你每月都只還最低還款額(Min-Pay)，即使有準時還款，但還款額及利息越滾越多，銀行亦有可能對你的財務狀況及還款能力起疑，導致你的TU降低。

⦁ 擁有過多信用卡/沒有信用卡

作為一個都市人，使用信用卡消費既方便又快捷，現時信用卡優惠五花八門，更有吸引的迎新優惠，特別是規劃人生人事如結婚、新居入伙等，不少人會申請多幾張拎盡着數！不過，短時間內申請太多信用卡未必是好事，因銀行不知道你的消費意圖，加上借貸比率突然上升，TU有可能因此下降。然而，沒有信用卡的人TU亦未必是最好，因銀行未能從信貸紀錄中了解其消費及還款習慣，未必能獲得最好的信貸評級。因此，擁有2至3張信用卡，並養成準時還款的習慣，可幫助建立良好的信貸評級。

⦁ 過度使用信貸額度

假如你有一張信用卡，信貸額度是10,000元，而每月簽帳8,000元，你的信貸使用度為8,000/10,000元＝80%，信貸使用度過高會影響信貸評級。若申請多一張信用卡，信貸額度同樣是10,000，每月簽帳不變為8,000，信貸使用度則降至8,000/20,000元＝40%，因此適當地擁有多張信用卡「傍身」亦對TU有好處。

⦁ 曾經破產

信貸報告中的負面資料一般於清繳帳戶5年後才會刪除，破產紀錄更會保存8年。建議破產人士於破產令期滿後，盡快向法庭申請破產解除證明書，並向TU更新個人紀錄，證明已沒有破產令在身。不過，此類人士亦要有心理準備，部分銀行批核按揭上會更為嚴謹，未必可享有市面上最優惠之按息，同時亦不能購買按揭保險，因此宜事前需要準備充足資金作首期開支。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明