日圓直逼110關 道期向好

美匯指數報90.36；港匯見7.7622；離岸人民幣(CNH)報6.4030；美元兌日圓報110.05，下試110關；歐元企1.2145，英鎊處1.4116。金價報1,866美元。油價向上，布油報73.27美元，紐油報71.25美元。比特幣企穩4萬美元樓上。道指期貨升51點。

●市後關注點

-20:30 美國5月生產物價指數(PPI)、美國5月零售銷售

-21:15 美國5月工業生產

●市場觀望聯儲局議息，港股表現反覆。恒生指數收報28,638點，跌203點或0.7%。國企指數收報10,668點，跌82點或0.76%；科技指數收報7,961點，跌30點或0.38%，主板成交1,436億港元。金融股領跌，友邦保險及中國平安跌1.72%及1.48%；建設銀行跌1.27%；工商銀行跌1.19%；香港交易所跌0.81%；滙豐控股跌0.52%。

-越秀服務今起招股，入場費3,292元。

-受惠政府資助！大家樂全年多賺3.87倍，末期息28仙。

-中國燃氣挫14%中途停牌，大和下調評級至「持有」。

●對沖基金大佬：聯儲局若忽視通脹，將買入比特幣及黃金。

-高盛拓虛擬貨幣業務，擬推以太幣期權期貨交易。

-虛擬貨幣上周流出1.63萬億元，以太幣走資破紀錄。

●澳洲央行：最早要至2024年才有可能達到加息條件。

●澳洲首季房屋價格指數按年增長7.5%，低過預期。

●「巴菲特指標」創新高，全球股市未來數月恐大冧？

●全球樓市泡沫快爆？多地驚現2008年金融海嘯警號。

●中國經濟：

-深圳住宅成交劇降，有別墅兩度劈價亦無人問津。

-生豬期貨再創新低，中國6月上旬豬價跌11%。

-再發功！內地官媒預告人民幣下半年「易貶難升」。

●5月安老按揭登記跌按月逾24%，創今年新低。

●香港美國商會倡港府講解國安法界線，釋除商界疑慮。

●港交所：南向債券通快有消息。