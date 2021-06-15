滙豐推出數碼化強積金定期提取服務

滙豐香港退休金主管盧德芳表示，短期內將推出數碼化強積金定期提取服務，讓年滿65歲或符合退休條件的成員每月收取指定金額，而未提取的資金則會繼續滾存。另外，該行亦計劃透過簡化成分基金的投資結構，以提高投資回報、行政及營運效率，目前正研究一系列基金豐富產品選擇。

他指，數碼轉型將會是滙豐強積金未來業務的主要一環。疫情以及市況不穩下觀察到成員更頻繁審視和調整其投資組合。今年首4月，平均每日使用該行流動理財應用程式強積金功能的人數超過1.7萬。收到基金轉換指示由2019年的23萬個，增加至去年的57.8萬個，增長151%，其中經該行流動理財應用程式提交的基金轉換指示佔45%。

滙豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱指，過去數年A股在市場結構方面慢慢改善，愈來愈接近成熟市場。儘管今年至今，A股整體表現不及港股，惟A股可提供獨特投資機會，例如茅台，美的等市值以及收入水平較高的子行業和公司，中長線看好A股前景。

她續稱，A股與已發展市場及新興市場的股票之相關性較低，主要由於該市場的境外投資者參與度仍較其他國際市場低，目前中國股票僅佔環球指數的5%。隨A股獲完全納入MSCI明晟及FTSE富時指數，相信將分別帶動流入3,700億美元及290億美元資金。

積金局去年放寬投資於房地產信託投資基金(REITs)和A股的限制，她表示，過去一年A股市場走勢不及港股或其他市場，因此並不急於提高基金投資組合內的A股比例，未來會繼續專注於A股市場發掘個股或子行業的投資機遇。