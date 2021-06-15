大家樂：對今年業績審慎樂觀　冀維持5至6成派息率

公司年內恢復派末期息，羅氏指，「只要業績負擔得起，都會派息」，並冀可維持5至6成派息率。

羅德承坦言，目前港府定下食肆五成入座率措施為最大限制，集團早、午市堂食銷售仍能夠轉移至外賣，但晚市較難轉移對銷售帶來壓力；而即使五成入座率限制取消，料市民需要一段時間才願意搭枱。不過，4月起香港市場的銷售、尤其是夜市有改善，加之去年基數較低，故銷售有一定增幅。惟機構業務仍受影響，學童飯盒生意由去年1月起至今仍停擺。

羅指，旗下全部店舖以B類模式運作，即4人一枱、員工每隔14日檢測一次，營業至晚上10時，公司不會刻意申請以C類、D類模式運作，因為晚市一般做到8點已經斷市，無須因此延長營業時間。

惟他相信，香港仍有強烈民生需求，今年香港速食業務店舖將開店11家。至於其餘在港店舖續租與否，視乎租金水平是否合理，但很多業主仍採取觀望態度，即使續租首年租金有低雙位數跌幅，之後租金已回升。

問到會否有加價計劃，他指整體顧客對價格敏感，通脹對食材成本帶來壓力，不認為價錢可以轉嫁於消費者，集團上財年平均餐價跌0.5元，至目前的37.5元。

就廣州地區疫情翻發，他指當地很多餐廳暫時不准堂食，但內地政府做法較雷厲風行，相信食肆「閂得快，也可能開得快」，且集團已有經驗把銷售轉化作外賣。他指，目前生意穩定，情況比去年為好。

他補充，公司推出2日疫苗假，鼓勵員工接種疫苗，自己亦已接種兩劑疫苗。

大家樂截至3月底止財年多賺逾3.8倍，錄純利3.59億元，乃由於獲中港兩地政府提供6.38億元補貼，扣除這些補貼實際錄虧損約2.8億元。該股周二早段曾升1.79%至17.02元，升幅在中午業績放榜後收窄，全日報16.86元，升0.837%。