中美邁向「脫鈎」　花旗話你聽邊11隻股買得過！

劉顯達將中美脫鈎比喻為「中國的史普尼克時刻」(Sputnik Moment)。史普尼克是指前蘇聯在1957年成功發射人類首枚人造衞星，這種「東風壓倒西風」的氛圍對當時的美國朝野以至全個社會來說都相當震撼，這大概是俄羅斯把其新冠肺炎疫苗命名為「史普尼克5號」的淵源。

他認為，現時在人工智能(AI)和5G之類一些領域，中國的技術已經相當領先，落差較大的是半導體和航天科技。儘管中線而言，脫鈎會拖慢全球經濟增長，理由是中國在貿易領域的推動作用會有所減弱，但同時加速中國技術進步，製造業變得更加環保和高附加值，也會有顯著的投資機遇。

劉顯達指，中國創新主要體現在AI、物聯網(IoT)、5G通訊、太陽能、高速鐵路、汽車、半導體、醫療健康和產品創新。

疫情繼續肆虐並重塑產業，究竟我們應該如何鍛鍊好身子應付未來的挑戰？提到撰寫報告的劉顯達因為操得一身肌肉成為金融圈熱話，《東網》剛好大約2年前刊載過其心路歷程，現在翻看亦未見過時，不妨來個同場加映！

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