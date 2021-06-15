中美邁向「脫鈎」 花旗話你聽邊11隻股買得過！
2021年06月15日 18:30
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中美兩國隨時因為疫情溯源問題加速脫鈎，專家建議大市再上應該減磅保留現金(相關新聞可瀏覽https://bit.ly/2SDvKjL )。而所謂脫鈎，一大領域就是科技，中國需要實現各方面的技術自主應付以美國為首的西方世界「圍剿」，花旗研究部董事經理劉顯達發報告探討，指對兩國都要有風險，尤其是當經濟關係轉差的時候，但「禍兮福所倚」，11隻股票可望從中國加緊創新中受惠。
劉顯達將中美脫鈎比喻為「中國的史普尼克時刻」(Sputnik Moment)。史普尼克是指前蘇聯在1957年成功發射人類首枚人造衞星，這種「東風壓倒西風」的氛圍對當時的美國朝野以至全個社會來說都相當震撼，這大概是俄羅斯把其新冠肺炎疫苗命名為「史普尼克5號」的淵源。
他認為，現時在人工智能(AI)和5G之類一些領域，中國的技術已經相當領先，落差較大的是半導體和航天科技。儘管中線而言，脫鈎會拖慢全球經濟增長，理由是中國在貿易領域的推動作用會有所減弱，但同時加速中國技術進步，製造業變得更加環保和高附加值，也會有顯著的投資機遇。
劉顯達指，中國創新主要體現在AI、物聯網(IoT)、5G通訊、太陽能、高速鐵路、汽車、半導體、醫療健康和產品創新。
若從股份機遇而言，據花旗報告，汽車方面有比亞迪(01211)，潔淨能源方面有隆基股份(滬︰601012)、半導體方面有內地晶片封測龍頭長電科技(滬︰600584)、工業方面有綠的諧波(滬︰688017)和匯川技術(深︰300124)。上述企業被該行形容為產品足以傲視全球，而另一種機遇則是產品創新升級和增進經濟效益，包括並稱「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)和美團(03690)、中國移動(00941)、中國平安(02318)醫療方面有藥明康德(02359)。
疫情繼續肆虐並重塑產業，究竟我們應該如何鍛鍊好身子應付未來的挑戰？提到撰寫報告的劉顯達因為操得一身肌肉成為金融圈熱話，《東網》剛好大約2年前刊載過其心路歷程，現在翻看亦未見過時，不妨來個同場加映！
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【花旗劉顯達變身筋肉人 原來有段古！】https://bit.ly/3wrA84a