發展商預告下半年加價推新盤

各區新盤爭相加推單位搶客，令一手市場競爭氣氛持續激烈，但無損發展商提價信心，個別更預告將於下半年逐步調升售價，幅度可達半成。

啟德THE HENLEY I下半年料具5%加價空間

屯馬綫快將全線通車，區內樓市再度活躍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，通車後啟德區內樓價可望受惠向上，同區THE HENLEY I現價具上調空間，料6月底後落實新一輪加價安排，下半年內加幅料約5%。

他透露，樓盤至今累積售出206伙，套現約23.7億元，平均成交呎價約2.8萬餘元。項目日前落實加推96伙，於本周五(18日)發售，折實平均呎價28,866元，該批單位實用面積由186至889方呎，折實入場費573.13萬元。至於項目2期料有機會7月內開盤。

何文田VAU Residence第2號價單料加推10%單位

市區新盤獲購買力支持，萬科香港執行董事周銘禧周二(15日)表示，該公司負責發展的何文田VAU Residence料最快日內加推第2號價單，估計會加推約10%項目單位，並以中層單位為主，以及預期單位會原價加推和維持現時的疫苗置業現金回贈優惠，惟部分單位售價會因應景觀、樓層等因素有所調整。

另外，中原地產於項目銷售處的商場地下設立的「VAU Residence」專門店亦於今日開幕，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手交投暢旺，預計有關成交宗數可於下月突破2,000宗，又指今年首5個月一手私人住宅買賣合約登記累積錄得6,259宗，較去年同期4,063宗急升54%，成交金額亦由去年同期錄得的473.8億元升至本年的877.9億元，按年急升85%。

陳又指，該行目前全港共設460間分行，有見現時疫情緩和、通關在望，及上半年的業績已創該行歷史新高，料下半年會於全港再增開40間分行，亦會再增聘500名人手，當中新界區增約20間、港島約12間、九龍約8間。

VAU Residence推2號價單涉17伙 售價550.6萬起

由萬科香港發展的何文田VAU Residence周二(15日)推出第2號價單，當中涉及17伙，戶型由開放式至兩房，實用面積209至388方呎，主要為中層單位，價單折實售價由550.6萬至946.2萬港元，折實呎價由23,858元起，撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推。

資料顯示，新價單提供4伙開放式戶、9伙一房戶和4伙兩房戶。入場單位為10樓E室開放式戶，實用面積209方呎，折實售價550.6萬元，呎價26,344元。

21 BORRETT ROAD第1期連沽兩伙 吸金逾3.84億

Silversands加推21伙周六賣 平均呎價近2.2萬

利奧坊‧曦岸加推7伙本周六發售

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊．曦岸發出新銷售安排，加推7伙於本周六(6月19日)發售。當中包括5伙兩房及2伙開放式單位，折實售價介乎533.71萬至1,084.71萬元，折實呎價由24,749至26,861元。項目售326伙，佔可發售單位372伙近88%，套現逾20億元。

長沙灣一號九龍道最後1伙呎售逾2.13萬元