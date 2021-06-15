太古城兩房則王3年帳面升值約57萬

二手業主趁市旺加快沽貨，鰂魚涌太古城兩房則王，剛以1,280萬元售出，原業主持貨3年轉手，單位帳面只升值約57萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城6月錄得約22宗買賣，屋苑天星閣中層D室，實用面積約580方呎，兩房則王，以約1,280萬元成交，呎價22,069元，單位3年僅升值約4.7%，帳面僅賺約57萬元，而同項目南山閣同類型單位，日前亦賣1,295萬元，呎價22,251元。

●鰂魚涌太古城金楓閣低層C室，實用面積約89方7呎，套三房間隔，原業主叫價約1,668萬元，議價後獲同區分支家庭客，以1,650萬元購入，實用呎價約18,395元。

●小西灣藍灣半島9座極高層連天台戶，實用面積約636方呎，套三房間隔，設內置樓梯連接面積約635方呎天台，區內買家睇樓一次，即以1,680萬元買入，實用呎價約26,415元，呎價創同類型單位新高。

●筲箕灣香島6月已錄約3宗買賣，同期睇樓量大增，該項目1座低層D室，實用面積513方呎，兩房間隔，望山景，剛以975萬元易手，實用呎價19,006元，新買家為用家，原業主於2017年以935萬元買入，持貨4年帳面獲利40萬元，單位升值約4%。

●北角城市花園3座中層H室套三房戶，實用面積約792方呎，望花園景，換樓客早前曾洽購兩個單位，但仍未能入市，決定加快決定，參觀上址後即還價，並以1,380萬元成交，實用呎價約17,424元。

●北角海璇5A座高層D室，實用面積約379方呎，一房間隔，近日以30,000元租出，實用呎租約79元，業主於2018年7月以約1,320.5萬元購入上述單位，租金回報率約2.7厘，屋苑現時有約10個單位放租，月租叫價由23,000元起。

●北角百福花園百喜閣低層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，原先開價838萬元，放盤3星期，減價38萬元或4.5%，最終以800萬元成交，實用呎價約14,733元，原業主於2017年8月購入上述單位，當時作價678萬元，持貨3年多帳面獲利122萬元，單位期內升值約18%。

●大坑光明臺1座中層G室，實用面積568方呎，兩房間隔，以1,139.8萬元易手，實用呎價20,067元，原業主於2014年10月以875萬元買入單位，持貨7年帳面獲利264.8萬元，單位升值約30%。

●堅尼地城嘉輝花園B座低層4室，實用面積約265方呎，開放式間隔，剛以525萬元沽出，實用呎價約19,811元，由於上址仍有租客居住，而疫情下亦不開放睇樓，首置買家網上睇樓，還價後即成交。屋苑現時約有44個放盤，叫價由490萬元起。

●香港仔居屋漁暉苑A座高層8室，望海景，兩房間隔，實用面積約419方呎，已補價自由市場以638萬元放盤約1個月後，即獲區內客接洽，議價後減價約18萬元，以約620萬元成交，實用呎價約14,797元，高市價約2%，新買家為換樓客，睇樓1次後即承接。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳蔚藍灣畔6月份錄約3宗買賣，包括7座高層F室兩房單位，實用面積約510方呎，以880萬元放盤約2年後，獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約860萬元成交，實用呎價約16,863元，新買家為首置客，睇樓1次即入市自住。

●將軍澳新都城6月暫錄約21宗二手買賣，平均實用呎價約17,445元，該盤2期2座中層D室，實用面積約538方呎，套三房間隔，月初開價920萬元，現微減15萬元，以905萬元沽出，實用呎價約16,822元。

●將軍澳新都城2期2座中高層A室，實用面積538方呎，套三房間隔，單位原先開價900萬元，後降價至889.8萬元成交，實用呎價約16,539元，原業主於2010年2月斥資335萬元購得，是次轉手帳面獲利554.8萬元，帳面升值約1.66倍。

●將軍澳居屋頌明苑C座高層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場開價520萬元，放盤約1個月，累減55萬元或10.6%，獲區內綠表買家以465萬元承接，實用呎價約8,394元。

●啟德區6月錄26宗租務成交，按月增35%，其中龍譽佔約7宗，屋苑1A座中層E室一房單位，望園景，實用面積約350方呎，以約15,800元放租1天，外區睇客睇樓一次，零議價下租入，實用呎租約45.1元。

●土瓜灣帝庭豪園5座高層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，以910萬元沽出，實用呎價約19,403元，創下屋苑兩房單位呎價新高，屋苑對上一個兩房成交最高呎價紀錄為18,431元，項目現時有約30個單位放售，叫價由885萬元起。

●深水埗丰滙今年暫錄10宗三房單位成交，與去年上半年僅錄1宗相比，交投躍升，其中1座中層E室，實用面積約713方呎，套三房設計，享山景，最初開價1,150萬元，日前以1,139萬元售出，實用呎價約15,975元，新買家為同區換樓客，沽出同區兩房物業即承接上址。

●長沙灣星匯居1座高層C室，實用面積約533方呎，兩房間隔，議價後以908萬元沽出，實用呎價約17,036元，原業主於2010年7月以約414萬元購入上址，持貨11年沽貨帳面獲利494萬元，單位升值近1.2倍。

－－－－－－

新界區

●西沙帝琴灣凱琴居8座低層B室，實用面積約1,326方呎，四房間隔，座向西北，望內園景，單位放盤1個月，原先連車位叫價1,650萬元放售，減價90萬元，終以1,560萬元沽出，實用呎價約11,765元。

●馬鞍山天宇海1B座中層B室，實用面積約797方呎，套三房間隔，日前以1,150萬元易手，實用呎價14,429元，原業主於2013年以710萬元購入單位，持貨8年帳面獲利440萬元離場，單位升值約62%。

●馬鞍山天宇海7B座高層B室，實用面積約763方呎，套三房連儲物室間隔，享海景，早前叫價約1,120萬元放售，外區客上門睇樓，考慮到市場盤源緊絀，不久即決定承接，議價後終以1,098萬元成交，實用呎價約14,391元。

●沙田中心廣寧大廈中層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，外望山景，放盤約兩個月，叫價600萬元，至近日以580萬元沽出，減價20萬元或約3.3%，實用呎價約19,529元，項目現時有約72單位放售，叫價由545萬元起。

●沙田御龍山5座高層A室，實用面積773方呎，套三房間隔，議價後連租約以1,670萬元易手，實用呎價約21,604元，單位依原有租約月租約30,000元計，新買家料可享約2.2厘租金回報。

●大埔中心23座高層C室，實用面積約315方呎，原則兩房改一房間隔，原先開價520萬元，放盤約5個月，累減30萬元，減幅5.8%，以490萬元易手，實用呎價約15,556元，新買家為用家，睇樓後便決定入市。

●上水海禧華庭剛錄6月首宗買賣，單位為2座中層H室，實用面積394方呎，兩房間隔，開價約550萬元，同區分支家庭已睇樓一段時間，怕遲買更貴，睇樓時立即還價，當日決定以540萬元入市，實用呎價約13,706元，屬同類單位新高價，對比同類型單位4月時以526萬元沽出，升價約2.7%。

●上水御景峰6月暫錄約4宗買賣，屋苑高層G室單位，實用面積約762方呎，套三房間隔，以938萬元獲承接，實用呎價約12,310元，新買家為用家，原業主則於2013年以約618萬元購入，持貨8年帳面獲利320萬元，單位升值約52%。

●粉嶺碧湖花園6月錄約4宗買賣，包括3座高層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以535萬元沽出，實用呎價約13,375元，新買家為用家，原業主則於2003年以73萬元購入，持貨18年帳面獲利462萬元離場，期內升值約6.3倍。

●粉嶺公屋祥華邨祥智樓高層2室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望內園景觀，單位原先於未補價第二市場開價250萬元，放盤不足24小時，速獲同座高層戶居住綠表客，以241.8萬元承接，實用呎價約6,346元，原業主於2010年12月購入上址，當時作價34.8萬元，持貨逾10年至今轉售，帳面獲利207萬元，期內升值近6倍。

●粉嶺中心E座低層8室，實用面積368方呎，兩房間隔，望內園景，放盤不足48小時，原先叫價530萬元，外區買家等業主至深夜，最終獲減價15萬元，以約515萬元成交，實用呎價約13,995元。

●元朗PARK YOHO Milano第33B座低層D室，實用面積約524方呎，兩房連露台設計，獲同區租客以15,000元租入，實用呎租約28.6元，業主於2018年以768.61萬元購入，購入未夠三年，租金回報約2.3厘。

●天水圍居屋天頌苑K座低層7室，實用面積506方呎，兩房間隔未補價第二市場叫價430萬元，獲白居二即睇即買，以412.8萬元成交，實用呎價約8,158元，原業主於2013年10月以143.46萬元買入，持貨將近8年帳面獲利269.34萬元，單位期內升值約1.9倍。

●天水圍居屋天盛苑H座低層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，新買家為區內客，取得白居二認購證後，輕微議價，於未補價第二市場即以422萬元購入上址，實用呎價約8,340元。

●天水圍居屋天富苑G座中層2室，實用面積約650方呎，三房兩廁設計，於未補價第二市場獲白居二以506萬元購入，實用呎價約7,785元，新買家為外區上車客，睇樓近一個月，認為天水圍居屋樓齡較新，日前端午節假期連續兩日睇近20個單位，即晚落訂承接上址。

●荃灣麗城花園3期7座極高層E室，實用面積約728方呎，套三房間隔，享前排無遮擋海景，叫價1,100萬元，減價10萬元，以1,090萬元成交，實用呎價14,973元，單位飽覽荃灣以至青衣一帶海景，新買家為外區換樓客，被單位景觀吸引，於是購入作新居。

●荃灣柏傲灣6月錄約4宗租賃成交，屋苑2A座高層A室，實用面積約1,254方呎，套四房連儲物套房間隔，享海景，放盤約1個月，月租叫價50,000元，經議價後，以48,000元租出，實用呎租約38.3元，新租客屬家庭客，參觀上址一睇即中，即拍板承租。

●荃灣愉景新城8座中層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，原業主有意套現換購同區三房戶，故早前開價800萬元放售，吸引同區上車客洽商承接，雙方議價後以778萬元成交，實用呎價約16,553元。

●東環於過去端午節假期連錄4宗二手買賣，6月交投量增至7宗。其中6B座低層7室，實用面積約483方呎，兩房連儲物房間隔，開價715萬元，最近降價至690萬元，一名已睇樓的上車客隨即「翻睇」，即場洽購，獲多減4萬元，終以686萬元購入，實用呎價約14,203元。