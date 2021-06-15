全球樓瘋08年後最狂！有大行儲近4萬億等加息掃平貨

全球房地產市場熱火朝天，此刻是高追還是忍手？外媒分析指出，多地樓價正響起自2008年金融危機以來從未見過的泡沫警號，其中，新西蘭、加拿大和瑞典被評定為全球最泡沫化的3大房地產市場，英國和美國分別排第5和第7位。恰巧在這敏感時刻，作為虛擬貨幣「旗手」的美國太空探索科技公司（SpaceX）行政總裁馬斯克事先張揚賣樓；以資產計，美國最大的銀行摩根大通行政總裁戴蒙明言，該行已儲備5,000億美元(約3.9萬億港元)現金等掃貨！

全球樓價急升是多種因素混合的結果，包括創紀錄的低利率、空前的財政刺激、民眾於封鎖下增加的儲蓄成為買樓款項、樓市供應不足，以及預期全球經濟將強勁復甦等等。在家工作的人發現自己需要大一點的居家空間，以及一些政府提供的購屋稅務優惠，也助長了樓市需求。

外媒整合5項指標來評估經合組織(OECD)成員國(不包括中國)房地產的泡沫排名，分別為樓價與租金比率、樓價與收入比率、撇除通脹後的實質樓價增長率、包括通脹的名義樓價增長率和年度信貸增長率，指標的讀數愈高，表示調整的風險愈大。其中，樓價與租金比率及樓價與收入比率，是用於評估樓價上漲的可持續性；樓價增長率則用於衡量當前的勢頭。

結果顯示，現時許多經合組織成員國樓價比率已高於2008年金融危機前夕的水平。在泡沫排名榜首的新西蘭，樓價與租金比率和樓價與收入比率分別達211.1和166.6。這兩項指標採用標準化比率，數值高於100顯示高於長期平均水平；當地實質樓價增長率13.2%，更是榜上少數達雙位數增長的地方。

儘管風險指標上升，但分析指出，由於利率仍維持在極低水平，而且現時的貸款條件總體而言較以往嚴格，故還未有明顯會引發樓市泡沫爆破的觸發點，全球房地產前景與其說會崩潰，不如說將會冷卻。不過，全球樓市同步上升所產生的風險較大，現時的情況正是這樣，一旦借貸成本真的開始上揚，房地產市場及維持金融穩定的一些廣泛措施，將面臨重大考驗。

掌握着較多「大數據」的摩通似乎已預期加息來臨將引致資產泡沫爆破。舵手戴蒙認為，通脹很可能會持續更長一段時間，由於潛在的高通脹將迫使聯儲局加息，該行一直在「有效囤積」現金，而非投入美債或其他投資。他明言，該行擁有大量現金和能力，將保持耐心，囤積更多現金，等待利率上升、通脹更高後出現的投資機會！無獨有偶，摩根士丹利行政總裁戈爾曼亦預期，高通脹可能持續，將迫使聯儲局較普遍預期提早加息。

甚為喜歡加把口的馬斯克也透露，決定賣掉最後一間屋。他數日前稱，現時只擁有一間在三藩市灣區的屋，租給別人舉辦活動，其他房產則已賣掉。回看去年5月，他宣布出售全部有形資產，不再揸樓，當時他擁有最少7套房產。