通脹預期升溫　道指輕微高開

美國消費者對通脹的預期創下8年新高，預示聯儲局有更大可能提前「收水」。美股早段個別發展，道指升26點，至34,419點；標指升1點，至4,256點；以科技股為主的納指跌25點，至14,148點。

通脹預期繼續升溫。紐約聯儲銀行調查顯示，5月份美國消費者的一年期通脹預期，從之前一個月的3.36%增至4%，為連續第7個月上升，並且是2013年開始有紀錄以來的最高水平。至於未來3年的通脹預期也從3.1%，升至3.57%，為2013年8月以來最高。而一年期樓價升幅預期，則增加0.73個百分點至6.22%，連續第三個月創下新高。

數據顯示，美國5月生產物價指數數(PPI)按年升6.6%，超出市場預期增幅6.2%，意味原料成本繼續上揚；惟扣除能源及食品的核心PPI按年增幅為4.8%，符合預期。5月零售銷售按月跌1.3%，遜預期；工業產出按月升0.8%，略勝預期。

事實上，市場上不少人正聯儲局提前「收水」。摩根大通行政總裁戴蒙亦表示，由於未來通脹上行可能會導致利率上漲，該行正在「有效地囤積現金」，而不是現在動用這些資金買入美國國債和其他投資品。這種做法是為了在息口上升、債價下跌時買貨。他直言：「我們有大筆現金，也很有能力，我們會非常有耐心。因為我想，很有可能通脹將不僅僅是暫時的。」

個股方面，美國與歐盟就飛機製造商波音與空中巴士的補貼爭議達成和解協議，波音股價漲0.6%。美國工業巨頭Honeywell宣布，隨着口罩需求日益降低，將關閉兩座N95口罩生產工廠，共涉及約1,170位工人，公司股價早段升0.2%。