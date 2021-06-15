內地爆疫又添「核憂」　供應鏈大亂勢推升全球通脹

歐美經濟活動重啟帶來強勁需求，疫情期間被壓抑的消費正在強勁反彈，偏偏此時中國南方地區疫情反覆，導致貨運延誤問題加劇，深圳集裝箱碼頭的船舶停靠等候時間飆升至逾兩周以上，運費成本也再創新高。分析認為，今次航運危機恐引發連鎖效應，再次衝擊全球供應鏈並刺激通脹，甚至波及美國的消費者。

廣東是全球重要航運樞紐，經手中國出口總額約24%，可是近期受防疫措施影響，廣州和深圳的港口運作效率大減。鹽田碼頭在5月底因為出現員工確診，因此關閉將近一周，港口重啟後運作也大幅縮減，導致嚴重的船隻堵塞。研究公司Everstream Analytics智能解決方案副總裁Shehrina Kamal表示，在深圳鹽田國際集裝箱碼頭，船舶停靠的平均等待時間已從原來的半日，急劇飆升至16日。

保銀投資首席經濟學家張智威認為，現時供應鏈中斷的風險正在上升，出口價格及運輸成本可能會進一步上漲，預計廣東地區航運流量本月將繼續受壓，甚至蔓延中國其他地區；加上近期印度和其他東南亞經濟體的疫情提高了商品和運輸價格，或增加其他國家的通脹壓力。

供應鏈整合平台Chain.io行政總裁Brian Glick形容，當前航運成本已經是歷史平均水平的5至10倍，而深穗兩地的航運受阻對供應鏈產生前所未有的影響，已無人能夠估算運費最終會升到甚麼程度。許多中小型企業更已選擇放棄航運，因為運輸成本超過了產品的利潤。

以海運量高踞計高踞全美第三的藍籌裝修及建材零售商家得寶索性自己租一艘貨櫃輪，營運總監Ted Decker表示，這是家得寶首度展開的嘗試，該貨輪將在7月開始營運，全部運力均會用於運送公司的貨物。

航運軟件公司3GTMS企業發展副總裁JP Wiggins表示，相對於此前的蘇彝士運河貨船擱淺事件，當時該運河多數貨物是運往歐洲；而今次中國的港口堵塞影響的卻是運往北美的貨物，對美國消費者影響更大，更預料會使亞洲製造的產品出現缺貨潮。

富瑞認為，海運危機下，航運股業績到第三季為止都有望節節上升，調高中遠海控（01919）目標價至35.29%至23元，較周二收市價還有約15%潛在升幅。該股周二曾升越20元大關，為接近13年來首次，收市報19.96元，漲4.17%。

●廣東「核洩」衝擊港股

十堰市燃氣爆炸已造成多人死亡及受傷，券商大和指出，受影響地區由中國燃氣（00384）擁有85%股權的合資公司供氣，料其所受影響較大，但該行提醒投資者，目前中燃仍未確認合資公司涉及事件。

中燃周二上午一度急挫15.7%，低見24.95元；之後中途停牌，停牌前報25.3元，跌14.52%。新奧能源（02688）股價在開市前時段見52周新高152元後便反覆回落，收市跌1.82%，收報144.9元；地盤多在河南的天倫燃氣（01600）收挫5.5%；華潤燃氣（01193）及港華燃氣（01083）則分別收挫2.86%及1.13%。

大和指，以事故引發爆炸而非火災，估計事發前或出現燃氣洩漏且在地底積聚，並強調雖然中燃2013年才收購十堰的城市燃氣項目，但該項目實際已有悠久歷史，可能仍正使用傳統鋼鐵管道，而非聚乙烯（PE）管道；若最後證明事件是由氣管銹蝕問題引起，恐反映集團未做好徹底檢查及更換的工作。

該行表示，事故凸顯城市燃氣項目的危險性，或成有關股份的負面催化劑。儘管事故的原因和責任未明，但將對中燃股價必然造成短期影響，將其投資評級由「跑贏大市」降至「持有」，惟目前難以估算在估值上的負面影響，故維持目標價29.75元。

不過，大和對燃氣股的長期前景看法仍保持樂觀，而板塊首選為港華。該行在事故發生後向各燃氣經銷商查詢，新奧及港華管理層均稱，旗下幾乎所有項目都已轉為使用PE管道，後者更進一步強調，在收購任何項目之前都會進行全面檢查。然而，中燃卻稱沒有PE和傳統鋼鐵管道比例的相關數據。

該行認為，所有城市燃氣分銷商，皆應該提供及披露具體和可量化的轉用PE管道時間表，尤其是中燃，市場下個關注點在於補救措施。以中華煤氣（00003）為例，2006年牛頭角發生煤氣爆炸事件後，該公司承諾在兩年內將香港所有煤氣喉管更換為PE管道。