「LIBOR完了」 美以SOFR取代仍需改善缺陷

倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)將於今年底成為歷史，近日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)亦表示，經紀商應在7月26日前停止使用LIBOR作為參考利率。

美聯儲副主席Randal Quarles直指：「LIBOR完了。」這個曾經是國際金融市場金融商品契約重要訂價參考利率正式退場，關鍵主因是此一參考利率易受人為操控，引發市場對LIBOR代表性的質疑。

有華爾街交易員指，不少金融機構已做好採用有擔保隔夜融資利率)Secured Overnight Financing Rate，SOFR)替代LIBOR的準備工作，作為大量利率交易衍生品的新定價基準。

SOFR主要是以美國3大國債回購交易市場的交易數據為基礎，取中位數交易量所對應的利率指標。相比LIBOR易被操縱而受人詬病，SOFR則基於真實交易數據，能反映金融市場真實的資金拆借供需狀況，且具備強大的市場基礎，是替代Libor的較好選擇。

SOFR取代LIBOR為大勢所趨，但華爾街金融機構對SOFR的接受度仍偏低，主要是因SOFR還存在波動性較大、缺乏完整的收益率曲線、尤其是缺乏中長期利率定價指標、無法及時反映銀行信用風險等缺陷。

據報，目前美國相關金融監管部門正着手解決SOFR上述缺陷，傳7月底前，美國聯儲局替代參考利率委員會(ARRC)將發布SOFR利率建議，冀解決其種種問題，以促進SOFR普及使用。

早在2017年，英國金融行為監管局(FCA)宣布由2022年1月起，不再要求銀行提供沿用33年的LIBOR報價，各國應尋求可靠的利率指標取代LIBOR。 事實上，2008年金融危機後，市場爆發多起銀行操控LIBOR報價不當得利弊案，促使國際間興起金融指標改革風潮，經各國改革後，LIBOR管理機制雖有改善，但同期間主要國家銀行間拆款市場持續萎縮，影響銀行提交LIBOR報價意願，導致絕大多數報價仰賴假設或專家判斷，使報價依然易受操控。