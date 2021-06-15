遠東發展出售倫敦酒店物業　涉12.5億元

遠東發展( 00035 )公布，其全資附屬公司擬以總代價1.15億英鎊(相當於12.56億港元)，出售DCLL股份及Elite股份，包括位於英國倫敦9-13 Aldgate High Street的DORSETT CITY酒店的營運及物業所有權。集團預計交易完成後，將自銷售事項錄得收益約5,000萬英鎊(約5.47億港元)，所得款項淨額用作一般營運資金。

買方為Highgate Hotels, L.P.及Cerberus Capital Management, L.P.相關的附屬公司。

於交易完成時，集團全資附屬公司DHI Hotel Management UK Ltd將與DCLL訂立酒店管理協議，前者將就該酒店的管理及營運提供酒店管理服務。

集團解釋，銷售事項及酒店管理協議為集團提供良機，包括變現該酒店之價值、增加流動資金及減少資產負債淨額，及於疫情後酒店業穩定時為集團提供管理費收入來源等。集團對酒店業務的長期發展保持樂觀的態度，並會繼續於不同國家發展新酒店。集團還將繼續探索把其他酒店變現的機會，特別是在土地價格吸引、較易獲取的地區。