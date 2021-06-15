【產經評論】廣東爆疫手尾長　紙醉金迷夢一場

正當全球通脹升溫之際，廣東疫情加劇，促使當局收緊人流檢測，整個廣州更處於「半封城」狀態，殃及供應鏈與貨運，頓令全球航運亂上加亂。適逢即將進入第三季航運業旺季，運費升勢停不了，一旦情況失控，百物騰貴非但令經濟復甦有斷纜之虞，民生疾苦更有機會引發各地大規模內亂，只要迫使美國聯儲局認錯「收水」，最終將戳破資產超級泡沫，金融市場啟動「攬炒」模式，有金融機構乘機儲定彈藥等執平貨！

廣東作為華南製造業心臟，去年生產總值（GDP）超過11萬億元人民幣，為各省之冠，更超過「亞洲四小龍」中GDP最高的南韓，亦較幅員遼闊的俄羅斯為高。單是珠江三角洲，就是內地以至全球重要航運樞紐之一，佔去全國出口總額逾兩成；省內的深圳和廣州港口同為全球5大貨櫃港之一，在全球供應鏈角色重中之重。

今年以來，海運運費持續攀升，反映了人類所謂的經濟文明實乃相當脆弱，撇除疫情影響船員人手不提，區區一艘巨輪擱淺蘇彝士運河，就能導致全球塞船塞港口。由於每年第三季是貨櫃運輸業旺季，以迎接第四季西方節日的黃金檔期，原以為首季貨船擱淺事件告一段落，擁擠有所紓緩，第三季航運市場應會改善。詎料一波未平一波又起，廣東疫情令華南港口擁堵及運力進一步緊張，運送貨櫃的拖車價格及航運費用急升，貿易商首當其衝，尤其是次季以來，亞太多地疫情反彈，不少訂單轉至內地後，才到廣東疫情淪陷，如斯情景，實乃名副其實的進退維谷。

與其苦等船期，個別大型美資貿易商索性把心一橫自租貨船。當然，不是所有商家都能具規模地「包船」付運，更多是只有被迫以高昂費用搶檔期，甚或設法改由其他港口，如經陸路到香港上船，但這些過程都意味整體成本上揚，最終勢轉嫁消費者，變相加劇物價上升壓力。

到底廣東的疫情如何發展，非但關係到內地經濟復甦，亦關乎到全球航運業，令通脹增添變數。要知道，今年5月內地工業生產者出廠價格指數（PPI）創近13年最高升幅，顯示當局面對控制上游價格的壓力，故見官方大力打擊大宗商品投機之風。事實上，面對原材料價格急升，不少區內廠家本身就在苦撐，部分支持不住的要關廠或暫停生產，致使勞工面臨減薪或停工危機。是次廣東疫情即使短期受控，對海運的打擊必然持續至下半年，意味下半場開局更艱難。內地出口商品價格上升，也預示物價壓力將向外傳導至歐、美等主要貿易夥伴。

今年好不容易才捱到年中，去年底疫苗面世後，幾乎所有預測皆認為今夏會重返正常生活，可惜美夢落空，疫情橫行愈益令人感無助！如今最怕見到的情況是歐、美央行花大錢了、需求提振了，資產泡沫白熱化，但在缺芯缺貨下，市場物資短缺，供需失衡惡化，種種錯配嚴重扭曲物價，無法惠及實體經濟之餘，更引爆通脹失控危機，最終為這場資產大泡沫敲響喪鐘，激起金融市場翻天巨浪！投資者須留意繼上周內地一眾財金高官再三提醒別紙醉金迷後，最新有美國華爾街大型銀行明言要儲錢等掃貨。他們皆掌握「大數據」，散戶在資訊不對稱下，寧可虛心納諫。